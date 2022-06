Zaradi kaosa na letališčih v akcijo celo nemška vlada

V nadaljevanju preberite:

Na nemških letališčih zaradi hudega pomanjkanja kadra vladajo izredne razmere in po napovedih iz panoge se bodo razmere le še poslabševale. Po nekaterih ocenah manjka kar 20 odstotkov delavcev. Da bi rešili, kar se rešiti da, je na pomoč priskočila tudi nemška vlada. Poenostavili in skrajšali naj bi postopke za izdajo dovoljenj za prebivanje in delo delavcem iz tretjih držav, konkretno iz Turčije, od koder naj bi začasno prišlo 2000 letaliških delavcev.