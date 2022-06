Zaradi koronavirusa 15 milijonov ljudi ne bo smelo zapustiti svojih domov

V Šanghaju so mestne oblasti napovedale novo množično testiranje na koronavirus in ponovno uvedbo policijske ure, potem ko so v četrtek odkrile enajst novih okužb. Začasno bodo zaprli in testirali prebivalce osmih okrožij, kar pa pomeni, da približno 15 milijonov ljudi ne bo smelo zapustiti svojih domov oziroma bo njihovo gibanje v okrožjih omejeno.

Sprva so bili tovrstni ukrepi napovedani le za okrožje Minhang, a so jih mestne oblasti danes razširile na še sedem drugih okrožij. Kot je poročal kitajski časnik Global Times, bodo prizadeta okrožja v času testiranja pod »zaprtim upravljanjem«, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Mestne oblasti niso navedle, kakšni ukrepi bodo uvedeni v primeru pozitivnih testov. Po končanem množičnem testiranju so soseske, v katerih so bili odkriti pozitivni primeri, običajno zaprte za dlje časa.

Šanghaj je sicer prejšnji teden sprostil nekatere stroge ukrepe proti koronavirusu, ki so jih pred dvema mesecema uvedli zaradi hitrega porasta števila okužb v mestu. Vendar zaprtje ni bilo nikoli v celoti odpravljeno. Za skupnosti, ki so veljale za visoko tvegane, so namreč še vedno veljale stroge omejitve gibanja.

Kitajska je zavzela strategijo ničelne tolerance do covida-19, zaradi česar so v večjih mestih v zadnjih mesecih v nasprotju s trenutnimi trendi v svetu, ki se v večini vrača v normalno življenje, uvedli stroga zaprtja javnega življenja, prebivalci pa so bili podvrženi množičnim testiranjem.