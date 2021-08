Zaradi požarov v okolici Aten evakuirali več vasi

Gašenje vasi Markati blizu Aten. FOTO: Angelos Tzortzinis/Afp

Gašenje vasi Villa v bližini Aten. FOTO: Angelos Tzortzinis/Afp

V okolici Aten je danes izbruhnilo več novih gozdnih požarov, zaradi česar so morali evakuirati prebivalce več vasi. V eni od njih je že zagorelo več hiš. Gori tudi na območjih, ki so jih požari ogrožali že prejšnji teden, poročajo tuje tiskovne agencije.Največji požar divja kakih 60 kilometrov severozahodno od Aten, pri gašenju pa sodelujejo poleg grških tudi gasilci iz Romunije. Delo precej ovira močan veter. Zaradi požara je zaprta tudi ena izmed avtocest v bližini Aten.Od nedelje do danes so zabeležili 34 novih požarov v naravi. Večina jih je sicer pod nadzorom. Od začetka avgusta pa je bilo požarov več sto, zato so grške oblasti za pomoč zaprosile tudi gasilce iz tujine.V požarih so v Grčiji v letošnjem poletju umrle že tri osebe. Strokovnjaki svarijo, da bodo gozdni požari zaradi globalnega segrevanja vse pogostejši. Od julija se z obširnimi požari soočajo tudi številne druge južnoevropske države, med huje prizadetimi so Italija, Španija, Bolgarija, Albanija in Črna gora.