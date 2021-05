Zaradi smrtonosne nesreče po dolgih letih pred sodišče

Letalskega prevoznika Air France in proizvajalca Airbus čaka sojenje zaradi strmoglavljenja letala, ki je bilo na poti iz brazilskega Ria de Janeira v Pariz , v katerem je leta 2009 umrlo vseh 228 ljudi na krovu. Da jima bodo sodili zaradi obtožb o nehotenem uboju, je danes odločilo sodišče v Parizu.Let AF447 se je končal v Atlantskem oceanu med neurjem 1. junija 2009 in se je v zgodovino zapisal kot najsmrtonosnejša nesreča v zgodovini Air Francea. Razbitine letala airbus A330 so iskali kar dve leti, na koncu pa so jih našli s pomočjo daljinsko vodenih podmornic na globini 3900 metrov.Preiskovalci so ugotovili, da so bile za nesrečo krive napake pilota, ki ga je zmedlo napačno delovanje senzorjev hitrosti.Pariško prizivno sodišče je pri današnji odločitvi sledilo predlogu generalnega tožilstva ter je z njo zavrnilo odločitev sodnikov iz leta 2019, da se primer proti največjemu francoskemu prevozniku in vodilnemu evropskemu proizvajalcu letal opusti, saj podjetjema ni mogoče pripisati krivde za nesrečo, ki naj bi bila posledica napake pilota.Odvetniki Airbusa so se na današnji sklep sodišča nemudoma odzvali in napovedali vložitev pritožbe.Tožilstvo je sicer sprva predlagalo le vložitev obtožnice zaradi uboja proti Air Franceu, saj da je neposredno kriv za tragedijo, ker ni nudil zadostnega urjenja pilotom glede tega, kako naj se odzovejo v primeru okvare tako imenovane cevi pitot za merjenje hitrosti.