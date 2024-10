Bruselj in Peking sta v tekmi s časom

V nadaljevanju preberite:

Zaradi kazenskih carin EU na električne avtomobile, proizvedene na Kitajskem, bi lahko izbruhnila širša trgovinska vojna. Pred uvedbo carin 31. oktobra še potekajo intenzivna pogajanja med Brusljem in Pekingom, ki bi lahko privedla do kompromisa. Evropski komisar za trgovino Valdis Dombrovskis je v pogovoru s kitajskim ministrom za trgovino Wang Wentaom pregledal napredek v osmih krogih pogovorov na tehnični ravni.

V evropski komisiji so ocenili, da bi vsaka rešitev v pogajanjih morala učinkovito upoštevati tveganja, ugotovljena v preiskavi, in zagotoviti enake konkurenčne pogoje. Kitajske da v celotni verigi vrednosti in na vseh ravneh, od lokalne do nacionalne, na veliko zagotavlja subvencije proizvajalcem, ki izkrivljajo konkurenco na trgu EU in ogrožajo avtomobilsko industrijo na stari celini.