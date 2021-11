Zaradi uboja petletnice v Nemčiji obsojen pripadnik Islamske države

Sodišče v nemškem Frankfurtu je danes iraškega džihadista obsodilo na dosmrtni zapor zaradi smrti petletne jazidske deklice. Spoznan je bil za krivega genocida, kar je prva obsodba na svetu zaradi genocida skrajne skupine Islamska država (IS) nad jazidsko manjšino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sodišče je Iračanu Tahi al J. tudi naložilo plačilo odškodnine v višini 50.000 evrov materi umrle deklice, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Sodišče je Iračana po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spoznalo za krivega, da je po tem, ko se je leta 2013 pridružil IS, zagrešil genocid, zločine proti človeštvu, ki so povzročili smrt, vojne zločine ter pomagal in podpiral vojne zločine ter telesne poškodbe, ki so povzročile smrt.

29-letnik je bil spoznan za krivega, da je kot pripadnik IS med julijem in septembrom 2015 zasužnjil in zlorabljal Jazidinjo in njeno hčerko. Da bi petletnico kaznoval, ker je pomočila svojo žimnico, jo je v vročini ob 50 stopinjah Celzija na dvorišču posestva v Faludži v Iraku priklenil na okensko rešetko, zaradi česar je petletnica umrla od žeje.

Med uvodnimi besedami utemeljitve razsodbe glavnega sodnika Christopherja Kollerja je obtoženi v sodni dvorani omedlel, zaradi česar so zasedanje sodišča prekinili.

Prvič prepoznan genocid nad Jazidi

»To je zgodovinski trenutek za jazidsko skupnost,« je za AFP še pred sodbo dejala odvetnica in članica nevladne organizacije Yazda, ki zbira dokaze o zločinih, ki jih je IS zagrešila nad Jazidi, Natia Navrouzov. Dodala je, da je prvič v zgodovini Jazidov, da se je moral storilec pred sodiščem zagovarjati zaradi obtožb genocida.

Džihadist Taha al-J. je umoril petletno zasužnjeno Jazidinjo. FOTO: Arne Dedert/AFP

Nekdanjo soprogo obsojenca, s katero je bil poročen po islamskem obredu, je višje deželno sodišče v Münchnu oktobra letos obsodilo na deset let zapora. Kot priča na sojenju proti bivšemu soprogu, ga je opisala kot nasilnega.

Mati deklice z imenom Nora je tako na sodnem procesu v Münchnu kot Frankfurtu pričala o mučenju svojega otroka. Opisala je tudi, da so jo džihadisti IS večkrat posilili, potem ko so avgusta 2014 vdrli v njeno vas v gorovju Sindžar na severozahodu Iraka.

Noro je zastopala ekipa odvetnikov, vključno z odvetnico za človekove pravice Amal Clooney, ki je bila skupaj z nekdanjo jazidsko sužnjo in Nobelovo nagrajenko za mir leta 2018 Nadio Murad v ospredju kampanje za priznanje zločinov IS proti Jazidom za genocid.

Muradova je pozvala Varnostni svet ZN, naj zadeve, ki vključujejo zločine proti Jazidom, predloži Mednarodnemu kazenskemu sodišču ali ustanovi posebno sodišče za genocid, storjen nad to skupnostjo.

Nemčija, kjer živi velika jazidska skupnost, je ena redkih držav, ki je sprožila sodni postopek zaradi takšnih dejanj.

Pripadniki IS so sistematično preganjali kurdsko govorečo manjšino Jazidov na severu Iraka. Ubili so na stotine moških, posiljevali ženske in na silo novačili otroke kot borce.

Posebni preiskovalci Združenih narodov so maja letos poročali, da so zbrali »jasne in prepričljive dokaze« o genocidu IS nad Jazidi.