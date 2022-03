Zaradi Ukrajine spor med Milanovićem in Plenkovićem

V nadaljevanju preberite:

Prerekanje predsednika države Zorana Milanovića in vodje vlade Andreja Plenkovića se nadaljuje. Tokrat je rdeča nit Ukrajina oziroma stopnja pripravljenosti Hrvaške vojske. Že v začetku tedna je po izredni seji ter seji predsedstva in nacionalnega sveta HDZ premier in vodja vladajoče desnosredinske HDZ Andrej Plenković sporočil javnosti, da »Hrvaška vojska povečuje stopnjo pripravljenosti zaradi globalnih okoliščin«.

Zdaj se je oglasil predsednik države Zoran Milanović in kot vrhovni poveljnik Hrvaške vojske zanikal, da je vojska povečala stopnjo pripravljenosti. Hrvaška javnost je – milo rečeno – zgrožena, saj večina ni pričakovala, da bosta najvišja predstavnika politične oblasti, poglavar države Milanović in vodja vlade Plenković, nadaljevala prerekanje tudi v trenutku, ko so vse oči uprte v brezobziren ruski napad na Ukrajino.