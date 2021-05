Zaslužek s cepivi proti covidu-19 ustvarja nove milijarderje

Starim se pridružujejo novi milijarderji

Cepivi Pfizer-BioNTechy in Moderne. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Pozivi k umiku zaščite intelektualne lastnine pri cepivih

Zaslužek, ki izhaja iz poslov s cepivi proti covidu-19, je vsaj devetim ljudem omogočil preboj na seznam milijarderjev, so objavili v The People's Vaccine Alliance, mreži organizacij in aktivistov, v kateri so zbrani pristaši kampanje za prenehanje monopolnega nadzora farmacevtskih korporacij nad tehnologijo cepiv.Ob pričakovanju milijard ljudi, da bodo cepiva prinesla konec pandemije, se k bogatašem stekajo milijarde dolarjev. V omenjeni mreži sedaj na podlagi številk iz objav Forbesa trdijo, da ima devet novih milijarderjev skupno 19,3 milijarde ameriških dolarjev (ali 15,8 milijarde evrov) premoženja, kar bi ustrezalo znesku, s katerim bi lahko 1,3-krat cepili vse prebivalce držav z nizkimi dohodki.V The People's Vaccine Alliance se zavzemajo za odpravo lastninskih pravic in patentov za cepljenje. »Milijarderji so odraz velikega dobička, ki ga farmacevtske korporacije ustvarjajo z monopolom nad cepivi,« je prepričanaiz dobrodelne organizacije Oxfam, ki je del te mreže.In ne gre le za nove milijarderje. V mreži opozarjajo tudi na osem tistih, ki so to bili že pred epidemijo, njihovo premoženje pa se je sedaj povečalo za skupno 32,2 milijarde dolarjev (26,3 milijarde evrov).Kdo so največji zaslužkarji? Na vrhu seznama sta izvršni direktor Moderne, Francoz, in njegov kolega pri BioNTechu, Nemec. Trije novi milijarderji so soustanovitelji kitajske družbe CanSino Biologicsin, na seznamu pa so še, ki je soustanovitelj Moderne,, ki vodi njeno upravo,, ki je vodja uprave podjetja ROVI, povezanega z Moderno, in, ki je znanstvenik in prav tako soustanovitelj Moderne.Vprašanja o milijardah, ki izhajajo iz cepiv, so prišla na površje pred zasedanjem G20, ko se je pojavilo vse več pozivov k začasnemu umiku zaščite intelektualne lastnine pri cepivih proti covidu-19. Zagovorniki te ideje so prepričani, da bi s tem povečali proizvodnjo cepiv v državah v razvoju in odpravili dramatično neenakost pri dostopu do njih.Združene države Amerike oziromapa tudi vplivne osebe, kot je papež Frančišek, to idejo podpirajo, tudi francoski predsednikje pozval k umiku »vseh teh omejitev glede intelektualne lastnine, ki blokirajo proizvodnjo nekaterih vrst cepiv«. Evropska komisija je napovedala, da bo konstruktiven glas na to temo v pogovorih v okviru svetovne trgovinske organizacije WTO.»Visoko učinkovita cepiva, ki jih imamo, obstajajo zahvaljujoč velikim zneskom denarja davkoplačevalcev, zato ni pravično, da zasebniki unovčujejo denar, medtem ko se stotine milijonov ljudi sooča z drugim in tretjim valom in so popolnoma nezaščiteni,« je povedalaiz skupine Global Justice Now. Spomnila je na tisoče, ki umirajo v Indiji, in poudarila, da interesi milijarderjev ne morejo biti pomembnejši od potreb milijonov.