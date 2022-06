Zastražena prestolnica čaka Goloba in druge voditelje Nata

Še sredi meseca, kakor je pokazala raziskava mislišča Real Instituto Elcano, 43 odstotkov Špancev ni vedelo, da bo Madrid od danes do četrtka gostil voditelje držav in vlad članic zveze Nato, dan pred začetkom vrhunskega srečanja severnoatlantskega zavezništva pa je bilo nevednežev – zlasti med prebivalci prestolnice – gotovo občutno manj. Na odmeven in organizacijsko zahteven zunanjepolitični dogodek v 3,2-milijonskem mestu od konca tedna ne opominja le izdatna medijska pozornost, temveč predvsem okrepljena prisotnost varnostnih sil ter zapore prometa, ki bodo še izrazitejše jutri in v četrtek.

»To je odlična priložnost za projekcijo Madrida, vendar je res, da bo [prestolnica] praktično blokirana,« je dejal župan José Luis Martínez-Almeida. Mestne oblasti in vlada so v ta namen javne uslužbence in zasebna podjetja pred dnevi pozvale, naj v naslednjih dneh pisarne kolikor je mogoče zamenjajo z delom na daljavo.

Srečanja v Madridu, ki sovpada s 40-letnico članstva Španije v Natu, naj bi se, kakor so ocenili mediji, udeležilo okoli 5000 ljudi, od tega približno 2000 akreditiranih novinarjev. Prisotne bodo delegacije iz 30 članic zavezništva in več partneric, med drugim tudi štiri azijsko-pacifiške države: Avstralija, Nova Zelandija, Japonska in Južna Koreja. Iz Slovenije bodo v španski prestolnici premier Robert Golob ter ministra Marjan Šarec in Tanja Fajon. Da bo dogodek minil brez pretresov, bo skrbelo 6550 pripadnikov nacionalne policije, 2400 članov žandarmerije, prav tako so vpoklicane enote lokalne policije, gasilcev in civilne zaščite. Skupaj naj bi jih v eni od največjih tovrstnih operaciji v Španiji – poimenovali so jo po grški boginji miru Eirene – sodelovalo okoli 10.000.

V ospredju vrha zveze Nato vojna v Ukrajini in odziv zavezništva nanjo. FOTO Yves Herman/Reuters

Priložnosti, ki jo ponuja organizacija vrha največjega obrambnega zavezništva na svetu, zlasti v času ruske agresije, se dobro zaveda tudi španska vlada. Predvsem socialisti (PSOE), največja koalicijska stranka, si želijo večjo medijsko pozornost izrabiti za še odločnejšo pozicioniranje države, vloga gostitelja bi lahko notranjepolitično koristila tudi premieru Pedru Sánchezu, ki po porazu na regionalnih volitvah v Andaluziji preživlja eno od težjih obdobij svojega mandata. »Verjamem, da bo to srečanje omogočilo Španiji, da na mednarodnem prizorišču zasede mesto, ki si ga zasluži. Prav tako verjamem, da bo vrh Nata v Madridu priložnost za mir,« je dejal premier v včeraj objavljenem intervjuju za barcelonsko La Vanguardio.

Za administracijo zunanjepolitično najbolj aktivnega španskega predsednika vlade po konservativcu Joséju Maríi Aznarju bo prav tako pomembno, da Nato ne bo spregledal razmer in dogajanja v južni iberski soseščini. »Za Španijo je ključno, da v [na vrhu sprejet] strateški koncept vključuje južno krilo, torej da resno upošteva tveganja za stabilnost in varnost Evrope, ki lahko nastanejo v Sahelu, v podsaharski Afriki, kjer Rusija krepi svojo prisotnost,« je poudaril Sánchez.