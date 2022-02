Zavezniška odločenost ob mejah z Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Jutri se bo začelo. Belorusijo bodo napadle štiri države. S severa bodo udarili Njaris, Pomorija in Klopija, z juga bo prodirala vojska Dneprovije. Toda združene obrambne sile nastajajoče zvezne belorusko-ruske države bodo invazijo junaško zaustavile in v desetih dnevih, kolikor bodo trajale vojaške vaje Zavezniška odločenost 2022, razbile in pregnale okupatorsko vojsko.