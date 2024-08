Žbogar ob obsodbi novega pokola v Gazi Hamas obtožil žrtvovanja Palestincev

Slovenija odločno obsoja sobotni izraelski napad na šolo v mestu Gaza, je na torkovem zasedanju Varnostnega sveta ZN o razmerah na Bližnjem vzhodu, ki ga je ob podpori Slovenije zahtevala Alžirija, povedal veleposlanik Samuel Žbogar. Obenem je gibanje Hamas obtožil skrivanja za civilisti in žrtvovanja palestinskih sodržavljanov.

V izraelskem napadu na šolo, kamor so se zatekli razseljeni palestinski civilisti, je bilo v soboto ubitih približno sto ljudi. To je zadnji v nizu izraelskih napadov na šole, ki od oktobra lani služijo kot zatočišča za prebivalce razdejane enklave.

Žbogar je dejal, da je Slovenija zgrožena zaradi vrste vojaških napadov na šole, a pred tem obsodil v Gazi vladajoče gibanje Hamas, ki da se »vgrajuje med civilno prebivalstvo v civilno infrastrukturo«.

»Hamas mora prenehati žrtvovati svoje palestinske sodržavljane in jih izpostavljati smrtni nevarnosti,« je dejal veleposlanik več kot deset mesecev po začetku ofenzive, v kateri je izraelska vojska ubila najmanj 39.929 ljudi.

Podobnega mnenja kot Žbogar je bila ameriška veleposlanica Linda Thomas-Greenfield, ki je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi poročil o civilnih žrtvah napada, vendar dodala, da se pripadniki Hamasa še naprej zbirajo in delujejo v šolah brez oziranja na varnost civilistov.

Samuel Žbogar je gibanje Hamas obtožil skrivanja za civilisti in žrtvovanja palestinskih sodržavljanov. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Izrael mora sprejeti ukrepe za zmanjšanje škode za civiliste

»Izrael ima pravico preganjati Hamas. Izrael ima pravico, da se odzove na grožnje. Pomembno pa je, kako to stori. Večkrat in dosledno smo povedali, da mora Izrael sprejeti ukrepe za zmanjšanje škode za civiliste,« je dejala.

Izraelska vojska je v ponedeljek po poročanju španske tiskovne agencije EFE objavila posodobljen dokument z imeni in drugimi podatki o 31 domnevnih borcih Hamasa, ki naj bi bili ubiti v napadu. Izrael redno cilja civilne tarče s pojasnilom, da se tam skrivajo pripadniki Hamasa.

S posledicami sobotnega raketnega napada je Varnostni svet seznanila direktorica oddelka za financiranje in partnerstva v Uradu ZN za usklajevanje humanitarnih zadev Lisa Doughten.

»Ali lahko Varnostni svet otrokom, prebivalcem Gaze in vsem, ki jih je prizadela ta vojna, pogleda v oči – kot morajo to vsak dan storiti humanitarni delavci – in priseže, da za konec njihovega trpljenja ne bo ostal kamen na kamnu?«, je dejala. Napad je označila za enega najhujših od 4. julija letos.

FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

Namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo pa je povedala, da je napad ponovno opozoril na obupno potrebo po prekinitvi ognja, osvoboditvi talcev in povečanju humanitarne pomoči.

Žbogar je na zasedanju izrazil tudi resno zaskrbljenost zaradi možnosti, da bi napetosti še bolj ušle izpod nadzora in prerasle v širši regionalni konflikt z uničujočimi posledicami zunaj Gaze.

»Vse akterje v regiji pozivamo k čim večji zadržanosti, da bi preprečili, da bi šli po poti, po kateri ni vrnitve. Nujno se je treba vzdržati nadaljnjih napadov in grozeče retorike,« je dejal in pozval k premirju v Gazi.

»Včeraj me je novinar vprašal, koliko informativnih sestankov še potrebuje Varnostni svet, da bo začel spreminjati razmere v Gazi. Sprejeli smo štiri resolucije, vendar nikoli nismo spremljali njihovega izvajanja. Čas za ukrepanje je zdaj,« je poudaril.