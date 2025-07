Remco Evenepoel naj bi že prihodnje leto okrepil Red Bull Boro Hansgrohe

Italijanska Gazzetta dello Sport poroča, da naj bi Remco Evenepoel podpisal pogodbo z nemško ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, katere član je tudi Primož Roglič. Belgijec, ki je lani v Parizu osvojil naslov olimpijskega prvaka v cestni dirki in kronometru, naj bi se nemški ekipi pridružil že naslednje leto.

Evenepoel je pred dnevi sicer zaradi slabe forme in manjših mentalnih težav zapustil Dirko po Franciji, kjer je do odstopa nosil majico najboljšega mladega kolesarja. V nemški ekipi bodo tako drugo leto imeli veliko dobrih hribolazcev, med katerimi izstopa Remco, ki je med drugim tudi svetovni prvak v vožnji na čas. V močni klubski konkurenci bo moči združil z Jaijem Hindleyjem, Florianom Lipowitzem, Giuliem Pellizarijem, Danielom Martinezom in Aleksandrom Vlasovom. Zanimivo, bavarski zasedbi se bo s prvim avgustom pridružil športni direktor Sven Vanthourenhout, ki je Evenepoela na olimpijskih igrah v Parizu vodil do dvojnega zlata.

Primoža Rogliča namenoma namenoma puščamo za konec, zanimivo bo videti predvsem, ali bo prestop Evenepoela vplival tudi na Slovenčevo pogodbo. Kisovčan ima namreč to z RedBull-Boro-hansgrohe sklenjeno do konca letošnje sezone, lahko pa bi se zgodilo, da bo 36-letnik prav zaradi Belgijca zamenjal delodajalca. Spomladi je kolesarski novinar Daniel Benson, ki slovi prav kot specialist za prestope sicer poročal, da je Roglič pogodbo z ekipo podaljšal do konca sezone 2025, a uradne potrditve še ni.

Evenepoel ob izjemni zmagi na lanskih olimpijskih igrah v Parizu. Letos so mu boljše rezultate preprečile poškodbe. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Prestopni rok se v kolesarstvu sicer začne prvega avgusta, pogovori pa potekajo že prej. Nedavno se je na govorice o Evenepoelovem prestopu odzval tudi Patrick Lefevre, upokojeni vodja Soudal QuickStepa: »Bora že štiri leta neprestano snubi Remca. Še vedno me bolijo oči od pogleda na prvo ponudbo, ki so jo poslali. A astronomska vsota še ne pomeni, da se mora QuickStep kar sprijazniti z njegovo izgubo,« je povedal.