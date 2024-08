Izrael ukazal novo evakuacijo civilistov v Han Junisu

Izraelske sile po uničujočem zračnem napadu na šolsko poslopje v soboto v mestu Gaza, ki je terjal številne žrtve, nadaljujejo operacije tudi na jugu palestinske enklave. Vojska je tako danes pozvala prebivalce severnega dela mesta Han Junis, naj zapustijo območje pred novo vojaško operacijo.

Izraelska vojska je ukazala evakuacijo več delov t.i. humanitarne cone v severnem delu Han Junisa pred začetkom nove vojaške operacije v tem mestu na jugu območja Gaze. Do poziva prihaja dva dni po začetku nove kopenske ofenzive v mestu, ki je v preteklosti veljalo za oporišče palestinskih skrajnežev v Gazi.

Kot je sporočila vojska, soseska al Džala v Han Junisu ne bo več obravnavana kot del humanitarne cone zaradi »pomembnih terorističnih dejavnosti« na podlagi obveščevalnih podatkov, ki kažejo, da ima palestinsko islamistično gibanje Hamas na območju teroristično infrastrukturo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na novo oblikovana humanitarna cona

Izraelske sile so civiliste pozvale, naj se preselijo v humanitarno cono, ki je bila na novo oblikovana. Prebivalci so bili o tem obveščeni prek sporočil SMS, telefonskih klicev, letakov in drugih sporočil v arabščini, so povedali.

Prebivalci Han Junisa so se primorani umakniti na vse ožja humanitarna območja v enklavi, ki so bila pred tem bombardirana in kjer živi več sto tisoč razseljenih Palestincev, natlačenih v šotorih brez dostopa do elektrike in tekoče vode, opozarja španska tiskovna agencija EFE.

Izrael je v soboto nadaljeval vojaške operacije v mestu Gaza, kjer je bilo v zračnem napadu na šolo po podatkih palestinske civilne zaščite, ki je pod nadzorom Hamasa, ubitih skoraj sto ljudi. Izraelska vojska je zatrdila, da je napadla poveljniški center Hamasa v stavbi šole, in zanikala navedbe o številu žrtev. Napad je sprožil mednarodno ogorčenje.