S svojim očetom je potovala, ko je bil na številnih turnejah, z družino zamenjala več kot 20 domov v ZDA in Veliki Britaniji, kako turbulentni so bili njihovi odnosi, je občinstvo lahko spremljalo v resničnostnem šovu The Osbournes in navsezadnje v rumenem tisku. Zdaj 40-letna Kelly Osbourne, hčerka legendarnega Ozzyja Osbourna, ki je umrl v torek v 77. letu starosti, je tako rekoč odraščala pred očmi javnosti prav zavoljo znanega očeta. Ob njegovi smrti je strta, kar je na instagramu ponazorila z emodžijem zlomljenega srca: »Nesrečna sem, tako žalostna. Izgubila sem najboljšega prijatelja, kar sem jih kdaj imela.«

Njen oče, ki ga je pestilo več zdravstvenih težav, med drugim so mu leta 2019 diagnosticirali parkinsonovo bolezen, je imel le par tednov pred smrtjo v rodnem Birminghamu veliki poslovilni koncert s skupino Black Sabbath, s katero je konec šestdesetih let prejšnjega stoletja začel novo, temačno obdobje v zgodovini glasbe, obdobje heavy metala. Koncert je bil za Kelly še posebej ganljiv – v zakulisju se je namreč zaročila s svojim dolgoletnim partnerjem Sidom Wilsonom iz skupine Slipknot, s katerim ima dveletnega sina. Skupaj z njo v Villa Parku, kjer je bil koncert, so bili tudi drugi družinski člani in številni znani glasbeniki, ki so se Princu teme, kakor so še imenovali Ozzyja Osbourna, pridružili tudi na odru.

Kelly Osbourne s staršema. FOTO: Mark Ralston/AFP

Kelly Osbourne ima leto starejšo sestro Aimee in leto mlajšega brata Jacka, iz Ozzyjevega prvega zakona ima še polsestro in dva polbrata, a kot poroča BBC, je bilo znano, da je bila zlasti ona z njim zelo povezana. Leta 2003 sta skupaj izdala priredbo pesmi Changes skupine Black Sabbath, ki je dosegla prvo mesto na britanski lestvici singlov, skupaj sta nastopila tudi v omenjenem resničnostnem šovu, ki ga je MTV snemal med letoma 2002 in 2005. Z mamo Sharon in bratom Jackom so pred časom začeli ustvarjati tudi družinski podkast.