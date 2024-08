ZDA, Avstralija, Kanada in Filipini z vojaškimi vajami v Južnokitajskem morju

ZDA, Avstralija, Kanada in Filipini so danes v Južnokitajskem morju začeli prve skupne dvodnevne vojaške vaje, v katerih sodelujejo tako pomorske kot letalske sile. Njihov namen je izboljšati medsebojno delovanje vojaških sil. Tudi Kitajska je danes v Južnokitajskem morju izvedla patruljo pomorskih in letalskih sil.

Štiri države so v skupni izjavi zapisale, da zagovarjajo pravico do svobode plovbe in preletov Južnokitajskega morja, ter dodale, da bodo pomorske in letalske sile delovale v izključni ekonomski coni Manile, da bi izboljšalReuterse medsebojno sodelovanje in interoperabilnost, poroča tiskovna agencija.

Kitajska je medtem sporočila, da je danes v Južnokitajskem morju izvedla skupno patruljo pomorskih in letalskih sil. Z manevri so bile preizkušene »izvidniške zmogljivosti in zmogljivosti zgodnjega opozarjanja, hitra mobilnost in napadalne zmogljivosti«, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Peking.

Peking si lasti skoraj celotno Južnokitajsko morje in zavrača tako ozemeljske težnje drugih držav kot tudi mednarodno sodbo, po kateri zahteve Pekinga nimajo pravne podlage. V morju je bilo v zadnjih mesecih več spopadov med filipinsko in kitajsko mornarico, kar je okrepilo zaskrbljenost, da bi se v konflikt lahko vključil tudi Washington, sicer zaveznik Manile.