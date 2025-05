ZDA se čez nekaj tednov lahko znajdejo sredi močnega gospodarskega šoka

V nadaljevanju preberite:

Nekateri visokofrekvenčni kazalniki za zdaj namigujejo na omejen vpliv trgovinske vojne. V četrtem tednu aprila je v Los Angeles in Long Beach, glavni ameriški pristanišči za uvoz blaga iz Kitajske, prispelo deset kontejnerskih ladij s 555.000 tonami blaga. To je približno toliko kot pred enim letom. Plovba med Kitajsko in zahodno obalo ZDA traja od dva tedna do 40 dni. Številne tovorne ladje, ki zdaj prihajajo, so se odpravile na pot še pred uvedbo carin. Te so sicer za omejeni čas zamrznjene.