ZDA: Med obtoženimi poskusa umora tudi državljan Češke in Slovenije

Ameriško pravosodno ministrstvo je v petek tri moške obtožilo poskusa umora ameriške novinarke iranskega rodu Masih Alinedžad lani na njenem domu v New Yorku. Med obtoženimi je tudi Polad Omarov, ki so ga aretirali na Češkem ter ima češko in slovensko državljanstvo, je sporočilo ameriško ministrstvo. Češki mediji so sicer objavili, da je Omarov Azerbajdžanec z gruzijskim državljanstvom.

Obtožnice so objavili, ko so v četrtek v ZDA aretirali vodjo tolpe Rafata Amirova. Khalida Mehdiyeva so aretirali že lani julija, oboroženega z avtomatsko puško blizu doma novinarke. Polada Omarova pa so ujeli 4. januarja na Češkem. Še vedno je v češkem zaporu, ZDA pa zahtevajo njegovo izročitev.

Pravosodno ministrstvo trdi, da je Rafat Amirov, ki živi v Iranu, vodil naklep. Omarov naj bi bil član kriminalne tolpe v vzhodni Evropi, oba skupaj pa naj bi ameriškemu državljanu Mehdiyevu, ki živi v Yonkersu severno od mesta New York, naročila umor in mu plačala 30.000 dolarjev.

Vsem trem grozi do 40 let zaporne kazni

Novinarka Alinedžad je na Twitterju sporočila, da jo je FBI zgodaj v petek obvestil o zaroti in aretacijah. »Islamska revolucionarna garda te teroristične operacije izvaja že štiri desetletja. Naj bom jasna: ni me strah za moje življenje ... še naprej bom dajala glas pogumnim iranskim voditeljem, ženskam in moškim v Iranu,« je sporočila.

Alinedžad je 45-letna aktivistka in dvojna ameriško-iranska državljanka, ki je bila že prej tarča zarote Teherana. Julija 2021 so ameriške oblasti obtožile štiri iranske obveščevalce in enega prebivalca ZDA, ker so načrtovali njeno ugrabitev in vrnitev v Iran.

V primeru, ki je bil razkrit v petek, uradniki niso navedli neposredne povezave z iransko vlado, temveč so dejali, da je primer še vedno v preiskavi. Povedali so, da je Amirov, ki je deloval iz Irana, vodil operacijo in prek Omarova pošiljal informacije o novinarki.

Kako je bil Omarov pridržan, še neznano

»Potem ko je Omarov od Amirova prejel navodilo, je Mehdiyevu poslal fotografije žrtve in njenega doma ter naslov,« je dejal pravosodni minister ZDA Merrick Garland.

24-letni Mehdiyev je julija 2022 večkrat obiskal dom Alinedžadove. Tam je bil tudi 28. julija, ko je Omarovu sporočil, da je na kraju dogodka in čaka, da bo prišla iz hiše. Toda ona je opazila sumljivo dejavnost in zapustila območje.

Mehdiyeva je nato ustavila policija zaradi prometnega prekrška in ga aretirala zaradi strelnega orožja. Ameriški uradniki niso pojasnili, kako je 43-letni Amirov, državljan Irana, prišel v njihov pripor in kako je bil pridržan Omarov, za katerega trdijo, da je dvojni državljan Češke in Slovenije.

»Ne bomo dopuščali poskusov tujih sil, da bi ustrahovali, utišali ali škodovali Američanom,« je dejal Garland.

Češki mediji sicer o Omarovu navajajo drugačne podatke. Spletni portal Investigace, ki se sklicuje na ukrajinske vire, navaja, da je Azerbajdžanec z gruzijskim državljanstvom in eden najpomembnejših predstavnikov mafijskega klana Lotu Guli iz Bakuja. Češka policija ga je prijela na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo razpisale ZDA.

Mednarodni mediji, agenciji Reuters in AFP ter drugi portali, pa Omarova na podlagi objave ameriškega ministrstva povezujejo s Češko in Slovenijo.