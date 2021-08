ZDA v Kabulu izvedle napad na vozilo skrajnežev Islamske države

FOTO: Samantha Holden/AFP

FOTO: Victor Mancilla/AFP

Blinken: V Afganistanu na evakuacijo čaka še 300 Američanov

V torek se izteče rok za umik ameriške vojske iz Afganistana ter s tem evakuacijo zahodnih državljanov in afganistanskih sodelavcev. FOTO: Samantha Holden/Reuters

ZDA so po navedbah ameriških predstavnikov v Kabulu izvedle zračni napad z dronom na domnevne člane skrajne Islamske države (IS) v Afganistanu, da bi odvrnile »neposredno grožnjo« teroristov na kabulskem letališču, poročajo tuje tiskovne agencije.Po ameriških navedbah je bila operacija, v okviru katere so iz brezpilotnega letala izstrelili raketo, usmerjena proti samomorilskemu napadalcu v vozilu, ki je nameraval izvesti napad na letališču v Kabulu, je poročal britanski BBC.»Ameriške vojaške sile so danes izvedle samoobrambni zračni napad (...) na vozilo v Kabulu, s čimer so odpravile neposredno grožnjo« lokalne skupine Islamske države, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik ameriškega glavnega poveljstva. »Prepričani smo, da smo zadeli cilj, ki smo ga želeli,« je še dejal.»Po prvih poročilih ni bilo civilnih žrtev,« je pojasnil Urban in dodal, da so »sekundarne eksplozije na vozilu pokazale na prisotnost znatne količine eksplozivnega materiala«.Tiskovni predstavnik talibanov je prav tako dejal, da je bil ameriški zračni napad usmerjen proti domnevnemu samomorilskemu napadalcu v avtomobilu, je poročala ameriška tiskovna agencija AP.Iz Kabula so pred tem poročali o eksploziji v bližini letališča. Predstavnik ministrstva za zdravje je potrdil, da je na območju prišlo do eksplozije. Šlo naj bi za raketo, ki je zadela hišo. Za zdaj ni jasno, ali sta oba dogodka povezana.V četrtek je Afganistan pretresel samomorilski napad IS na letališču v Kabulu. Po nekaterih podatkih je zahteval 170 smrtnih žrtev, med njimi so bili številni Afganistanci.V Afganistanu ostaja še 300 ameriških državljanov, ki želijo zapustiti državo, je za ameriško mrežo ABC danes dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. V torek se izteče rok za umik ameriške vojske iz Afganistana ter s tem evakuacijo zahodnih državljanov in afganistanskih sodelavcev.»Smo pri številu 300 ali manj Američanov, ki so še tam, in v teh dneh in urah delamo aktivno na tem, da jih spravimo ven,« je povedal Blinken.Nekateri Američani so se odločili, da ostanejo v Afganistanu po 31. avgustu, vendar pa po besedah Blinkna »ne bodo obtičali v Afganistanu«. ZDA imajo način, da »jih spravijo ven«, če bodo v prihodnosti to želeli.Tik pred iztekom roka za končanje evakuacij je bilo v minulih 24 urah iz Kabula z letali evakuiranih okoli 2900 ljudi. Tiskovna predstavnica Bele hiše je sporočila, da so ameriške zračne sile do danes dopoldne po kabulskem času v okviru 32 letov na varno prepeljale okoli 2200 ljudi, še devet letal zavezniških držav pa je evakuiralo okoli 700 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Od začetka zračne reševalne misije sredi avgusta so ZDA in zaveznice iz Afganistana evakuirale okoli 114.000 ljudi, od tega skoraj 5500 ameriških državljanov. Večina držav je evakuacije in misijo v deželi pod Hindukušem, kjer so oblast znova prevzeli talibani, že zaključila.