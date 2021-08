ZDA zaključile umik iz Afganistana

Z več sto ameriškimi državljani ter njihovimi neštetimi afganistanskimi sodelavci še vedno v Afganistanu je s kabulskega letališča okrog polnoči po tamkajšnjem času odpeljalo zadnje ameriško vojaško letalo. To se je zgodilo 24 ur pred rokom, ki si ga je zadala demokratska Bela hiša in na predsednikase je vsul nov plaz kritik.»Naši vojaki so pokazali pogum, disciplino in empatijo,« so ocenili v Pentagonu in dodali fotografijo generalmajorja, ki se je kot zadnji ameriški vojak vkrcal na zadnje letalo iz Kabula. Dvajsetletno posredovanje v Afganistanu je bilo najdaljše v zgodovini ZDA in je zahtevalo življenja več kot 2500 ameriških vojakov ter številnih njihovih zaveznikov iz vojaške zveze Nato, ki je priskočila na pomoč po terorističnih napadih enajstega septembra 2001. V tem času pa na Zahodu ni bilo nobenega večjega terorističnega dejanja, organiziranega iz Afganistana, deklice te države so se lahko vrnile v šole.Po republikanskem predsednikuje vendarle tudi demokratski Joe Biden presodil, da je čas za umik, tega pa je spremljalo zmagoslavno streljanje talibov v zrak; ti so se po dvajsetih letih vrnili na oblast. Umik je poleg tega potekal izjemno kaotično. Minuli četrtek je eksplozija ubila trinajst ameriških vojakov in skoraj dvesto na umik čakajočih obupanih afganistanskih državljanov, še v nedeljo so morali na kabulskem letališču prestrezati sovražne rakete. Pentagon že preiskuje smrt družine s sedmimi otroki v bližini uničenega avtomobila-bombe, usmerjenega na letališče, v Afganistanu obtožujejo, da je njihovo hišo zadel eden od ameriških dronov. Biden je sporočil, da bodo opazovali prihodnje talibsko obnašanje, celo mnogi zavezniki pa so zgroženi zaradi šibkosti, ki jo je kazal doslej.