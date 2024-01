ZDA znova napadle položaje Hutujcev v Jemnu

Ameriške sile so izvedle nove napade na položaje uporniških Hutujcev v Jemnu. Kot je v sredo sporočila vojska, so ciljali 14 raket, ki naj bi bile pripravljene na izstrelitev. Washington je pred tem po nizu napadov Hutujcev na ladje v Rdečem morju v sredo napovedal njihovo vrnitev na teroristični seznam.

Kot je v izjavi sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske, so njihove sile izvedle napade na 14 raket, ki da so predstavljale neposredno grožnjo trgovskim ladjam in plovilom ameriške mornarice v regiji. Ker bi bile lahko rakete izstreljene kadarkoli, so ameriške sile uporabile pravico in obvezo do samoobrambe, so še navedli.

Glede na poročila iz Jemna naj bi bili tarča zadnjih napadov območji mest Hodeida in Taez, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Hutujci, ki so jih ZDA zaradi napadov na mednarodni pomorski promet v regiji že večkrat napadle, so pred tem v sredo zvečer izvedli napad na ameriško tovorno ladjo in napovedali nadaljevanje napadov, ki da jih izvajajo v podporo Palestincem v Gazi.

Zaradi teh napadov je vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna v sredo sporočila, da bo v naslednjih 30 dneh jemenske Hutujce znova uvrstila na teroristični seznam.