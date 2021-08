Združeni narodi: Severna Koreja verjetno znova zagnala proizvodnjo plutonija

Obstaja velika verjetnost, da je Severna Koreja znova zagnala jedrski reaktor vključno s proizvodnjo plutonija za jedrsko orožje, je v letnem poročilu po poročanju tujih medijev zapisal nadzorni odbor Združenih narodov za jedrsko energijo.



Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) sicer nima neposrednega dostopa do Severne Koreje, odkar je Pjongčang leta 2009 izgnal njihove inšpektorje. IAEA aktivnosti države tako nadzoruje od zunaj, predvsem s pomočjo satalitov, poroča britanski Guardian.

Zagon reaktorja je zelo verjeten

V poročilu s petkovim datumom so zapisali, da od začetka decembra 2018 do julija 2021 ni bilo znakov delovanja reaktorja v jedrskem kompleksu Yongbyon, ki velja za središče jedrskega programa Severne Koreje.



Od začetka julija 2021 glede na poročilo obstajajo indici, med katerimi je odvajanje hladilne vode, ki ustrezajo delovanju in zagonu reaktorja.



IAEA je že junija po poročanju Guardiana sporočila, da obstajajo znaki, da se v Yongbyonu izvajajo postopki za ločitev plutonija od izrabljenega reaktorskega goriva, ki bi ga lahko uporabili v jedrskem orožju.



»Ugotovitve o delovanju reaktorja 5MW (e) in laboratorija za radiokemijo so zelo zaskrbljujoče,« ugotavljajo Združeni narodi v poročilu.



Neimenovani visoki uradnik ameriškega State Departmenta je za AFP dejal, da je Washington seznanjen s poročilom IAEA in da tesno sodeluje s partnerskimi državami. Do zadnjih dogodkov v Yongbyonu prihaja v času, ko so zastali pogovori med Pjongjangom in Washingtonom, pa poroča STA.

Yongbyon ni edini obrat

Domneva se, da Yongbyon ni edini obrat za bogatenje urana v Severni Koreji, zato njegovo zaprtje samo po sebi ne bi pomenilo konca severnokorejskega jedrskega programa.



Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je na drugem vrhu s tedanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom ponudil razgradnjo dela kompleksa Yongbyon v zameno za olajšanje sankcij, a so njegovo ponudbo zavrnili.



Severna Koreja je podvržena številnim mednarodnim sankcijam zaradi svojega programa jedrskega orožja in balističnih raket, ki beležijo hiter napredek v obdobju sedanjega severnokorejskega voditelja.



Severna Koreja je v času diplomatskih prizadevanj leta 2018 prekinila jedrska in raketna testiranja, vendar je nato leta 2020 sporočila, da je opustila moratorij, ki ga je sama razglasila. Sledila je vrsta izstrelitev raket kratkega dosega, vse od leta 2017 pa doslej ni izvedla nobenega jedrskega preizkusa, še navaja STA.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: