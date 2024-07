Že zjutraj 26 stopinj Celzija, čez dan ponekod vse do 40 stopinj

Na Hrvaškem se tudi danes spopadajo s hudo vročino. V rdečem je vsa država, temperature so se ponekod že zjutraj povzpele do 28 stopinj Celzija. Z izredno visokimi temperaturami se spoprijemajo tudi v drugih državah v regiji, kjer te dosegajo celo 40 stopinj.

V Dubrovniku in Senju so ob petih zjutraj izmerili 28 stopinj Celzija, potem ko se temperatura velik del noči ni spustila pod 30 stopinj. Le stopinjo hladneje je bilo zjutraj v Splitu, medtem ko so vremenoslovci na Reki izmerili 26 stopinj. Čez dan se bo po napovedih zrak ponekod segrel na 38 stopinj Celzija, vročina pa bo vztrajala tudi ponoči.

Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za danes in petek izdal rdeče vremensko opozorilo, ki velja za vso državo. Opozorili so na nevarnost vročine za zdravje, posebno pri otrocih in starejših, pa tudi na možne okvare na infrastrukturi.

Ne puščajte otrok v vozilih

Pristojne službe so pozvale prebivalce, naj med 10. in 17. uro ne hodijo ven in naj pijejo dovolj tekočine, starše pa, naj otrok ne puščajo samih v vozilih. Da so ta opozorila nujna, dokazujeta dva torkova primera. Makarski gasilci so po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT izvlekli otroka iz zaklenjenega vozila okoli 17. ure, njihovi kolegi iz Kaštel Lukšića nedaleč od Splita pa so na enak način morali posredovati le malo pozneje.

V Bosni in Hercegovini je še vedno najbolj vroče na jugu države, kjer bodo temperature po napovedih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH danes dosegle tudi 41 stopinj Celzija.

Podobno je v Srbiji in Črni gori, kjer se spopadajo s tropsko vročino, ki dosega 40 stopinj Celzija. Hidrometeorološka zavoda obeh držav napovedujeta, da bo vročinski val vztrajal do konca tedna.

Slovenec, ki je z dronom ogrožal gašenje požara na Murterju, na prostosti

Občinsko državno tožilstvo v Šibeniku je izpustilo na prostost 48-letnega Slovenca in 33-letnega Hrvata, ki sta osumljena ogrožanja gašenja požara na dalmatinskem otoku Murter. Grozi jima do pet let zapora, je v sredo zvečer poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Policija je oba kazensko ovadila zaradi suma ogrožanja posebnih vrst prometa, za kar je zagrožena kazen od šest mesecev do pet let zapora.

Sumijo ju, da sta minuli petek popoldne upravljala dron nad območjem Murterja, kjer so pristojne službe gasile požar. To sta po navedbah šibeniško-kninske policijske uprave počela brez odobritve pristojnih organov in ob kršenju prometnih predpisov, s čimer sta ogrožala zračni prostor.

Proti njima so vložili kazensko ovadbo in ju priprli, občinsko državno tožilstvo v Šibeniku pa je nato odločilo, da se lahko branita s prostosti.