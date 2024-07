Rdeči alarm za hrvaški Jadran, celotno Srbijo in del Madžarske

Od četrtka so za vso Istro, Kvarner in Dalmacijo napovedane izredno visoke temperature, opozarjajo na hrvaškem državnem hidrometeorološkem zavodu (DHMZ). Ozračje se bo segrelo na več kot 35 stopinj Celzija, zato je treba poskrbeti za ustrezno zaščito predvsem otrok in starejših in upoštevati nasvete pristojnih zdravstvenih organov, pravijo.

Tudi ponoči in zgodaj zjutraj se namreč temperature ozračja ne bodo spustile pod 26 stopinj Celzija. Morje bo imelo od 25 do 27 stopinj Celzija. Manjše osvežitve čez dan bo prinašal veter z morja, pihal bo jugozahodni in severozahodni. Vročinski val naj bi trajal vse do petka.

Po napovedi DHMZ bo v sredo in četrtek najtežje prebivalcem Reke, Splita in Dubrovnika, vrhunec vala pa bo v petek, ko bodo po vsej državi, razen v gospiški regiji, nadpovprečne temperature. Zato so od srede za celotno hrvaško obalo že izdali rdeči alarm. Zaradi visokih temperatur so možne tudi okvare infrastrukture, pravijo.

V Srbiji že danes 37 stopinj Celzija

Težave zaradi visokih temperatur, tudi na električnem omrežju, prav tako pričakujejo v Srbiji. Tam bo po opozorilih temperatura ozračja že danes 37 stopinj Celzija, jutri pa se bo povzpela nad 38 stopinj. Tudi v naslednjih dneh bo tam prevladovala tropska vročina, temperatura bo še naprej naraščala, tako da bo v četrtek, petek in soboto blizu 40 stopinj. Srbski hidrometeorološki zavod je za celotno ozemlje države aktiviral najvišjo stopnjo opozorila – rdeči vremenski alarm.

Zadrževati se je treba v senci in uživati dovolj tekočine. FOTO: Jure Eržen/Delo

Če bodo tako visoke temperature vztrajale več dni zapored, opozarjajo, to pomeni življenjsko ogroženost ljudi, zlasti kroničnih bolnikov in drugih, ki so v procesu zdravljenja in oslabljeni, in živali. Najpogostejši reakciji na vročino sta utrujenost in glavobol.

Da ne bi doživeli toplotnega udara, priporočajo zadrževanje v senci in v klimatiziranih prostorih ter uživanje veliko tekočine. Pričakujejo tudi »resne težave pri oskrbi z elektriko in težave v prometu«. Ob tem opozarjajo, da so takšne vremenske razmere ugodne za gozdne in druge požare. Vročinski val bo trajal še v začetku prihodnjega tedna, ohladitve za zdaj niso napovedane.

Podobne razmere imajo tudi na jugu Madžarske, kjer so prav tako razglasili rdeči alarm.