Želela bi biti moški ... da bi lahko postala nekdo

Človeštvo si zmeraj najde manjvredna bitja. Še pred stoletji so bile to sistematično ženske, vse dokler se niso kolektivno zavedle in skupaj zakričale na glas, česa nočejo več in kaj hoče bolj kot ne vsaka po novem tudi zase. V muzeju pariške zgodovine Carnavalet so konec septembra odprli izjemno poučno razstavo Parisiennes citoyennes!, ki govori o Parižankah in njihovi kričavi emancipaciji od prevratnega leta 1789 do 2000. Tiho, brez glasnih zahtev se družbeno ne doseže nič. Parižanke so se morale hrupno dvigovati, da so lahko postale slišane državljanke.