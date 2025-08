Zelena luč za največji viseči most na svetu do Sicilije

V nadaljevanju preberite:

Ideja o faraonskem infrastrukturnem projektu, ki bi Sicilijo povezal z Apeninskim polotokom, ima dolgo brado. Toda dlje od smelih napovedi in prelomljenih političnih obljub doslej ni prišla še nobena italijanska oblast. Danes pa je vlada premierke Giorgie Meloni vendarle prižgala zeleno luč za izgradnjo najdaljšega visečega mostu na svetu.

»[Most čez Mesinsko ožino] bo globalno pomemben inženirski simbol, dokaz močne volje in tehnične usposobljenosti Italije, ki ji je v svetu kos le malokdo,« je dejala Giorgia Meloni na dan, ko je medresorski odbor za ekonomsko načrtovanje in trajnostni razvoj potrdil izvedljivost projekta.

Projekt predvideva dva železniška tira in šest pasov za cestni promet. Most naj bi bil dolg 3,66 kilometra, od tega bo viseči razpon med dvema 400 metrov visokima stolpoma meril 3,3 kilometra, s čimer bo na vrhu lestvice najdaljših tovrstnih gradbenih projektov prehitel turški Çanakkale 1915, ki Evropo in Azijo povezuje prek morske ožine Dardanele. Pripravljalna dela bi se lahko začela v nekaj mesecih, gradnja pa prihodnje leto. Promet med Kalabrijo in Sicilijo naj bi stekel leta 2032.