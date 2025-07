Putinovega prijatelja ne bo v Italijo

Dirigent Valerij Gergijev, slovit zaradi svoje virtuoznosti in zloglasen zaradi tesnih vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ne bo nastopil v Italiji. Njegov polemični nedeljski koncert na Kraljevem dvorcu v Caserti, italijanskem Versaillesu, je odpovedan, so odločitev vodstva palače v Kampaniji povzeli italijanski mediji.

Napovedana vrnitev 72-letnega direktorja moskovskega Bolšoj teatra in Marijinega gledališča v Sankt Peterburgu k našim zahodnim sosedom je povzročila nemalo ogorčenja in ponovno odprla večno vprašanje, ali je mogoče delo ločiti od umetnika, pa tudi o meji med propagando in umetnostjo. Kakor je poročala Ansa, so se ukrajinska združenja pripravljala na protestne akcije, med drugim so njihovi predstavniki menda že kupili vstopnice v prvih vrstah.

Mednarodni odmev

Razprava je dobila tudi mednarodni odmev. K temu je v veliki meri pripomoglo gostujoče pero Julije Navalne, vdove ruskega disidenta Alekseja Navalnega, v rimskem časniku La Repubblica, v katerem je razgrnila argumente, zakaj bi Gergijev moral biti persona non grata na festivalu Un'Estate da Re in zakaj bi bila njegova vrnitev v Italijo »darilo diktatorju«. V tekstu je poudarila, da Gergijev ni le prijatelj predsednika Putina, temveč tudi promotor njegove kriminalne politike, somišljenik in podpornik. Navsezadnje ni nikoli javno obsodil ruske invazije na Ukrajino.

Gergijevu so bila vrata na Zahodu v zadnjem obdobju večinoma zaprta. To bi bil njegov prvi nastop v Evropski uniji po začetku invazije na Ukrajino. FOTO: Alexander Nemenov/AFP

K odpovedi koncerta so z odprtim pismom, naslovljenim na predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, italijanske oblasti in predsednika dežele Kampanija Vincenza De Luco, pozvali tudi številni Nobelovi nagrajenci. Prav tako je spletno peticijo s podobno zahtevo podpisalo več tisoč ljudi.

Odzivi na odpoved

Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli je pozdravil odločitev vodstva Kraljeve palače v Caserti, ki da uživa njegovo polno in odločno podporo.

»Odpoved koncerta pod vodstvom maestra Gergijeva /.../ sledi logiki zdravega razuma in moralne odgovornosti, usmerjene v zaščito vrednot svobodnega sveta,« je poudaril. Podobno so se odzvali tudi v ekipi preminulega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega: »Hura! Putinovi prijatelji ne bi smeli brezskrbno potovati po Evropi, kot da se ni nič zgodilo,« so zapisali na družbenih omrežjih.

Z ruskega veleposlaništva v Rimu pa so sporočili, da bo odpoved škodila Italiji, in ne Rusiji, saj da s tem spodkopava svoj ugled in vzbuja dvom o svoji gostoljubnosti in odprtosti do vseh, ki s svojim talentom, profesionalnostjo in iskrenostjo po svetu širijo lepoto.