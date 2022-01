Zelena preobleka za plin in nuklearke

V nadaljevanju preberite:

Predlog evropske komisije, po katerem so naložbe v jedrske in plinske elektrarne lahko obravnavane kot zelene, trajnostne, še ni bil potrjen, toda njegovi nasprotniki nimajo veliko manevrskega prostora, da bi ga lahko spodkopali. skupina strokovnjakov, ki o trajnostnih naložbah svetuje evropski komisiji, na začetku tedna objavila analizo in predlog ocenila negativno. Okoli ducat držav na čelu s Francijo, tudi Slovenija je med njimi, je podprlo predlog Bruslja in stavijo na jedrsko energijo kot pot do razogljičenja.