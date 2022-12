Potrjeno: Zelenski danes na obisku v Washingtonu

Bela hiša je potrdila, da na obisk v Washington prihaja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Da je na poti v ZDA, je v tvitu sporočil tudi sam. Napovedal je pogovore o krepitvi obrambnih zmogljivosti Ukrajine, ameriška stran pa izpostavlja pomembno sporočilo enotnosti Zahoda, ki ga njegov prvi obisk v tujini od ruske invazije pošilja Moskvi.

Zelenski se bo glede na napovedi Bele hiše v Washingtonu danes srečal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in na skupni seji obeh domov nagovoril kongres. Ukrajinski predsednik je pri tem napovedal še niz dvostranskih srečanj.

Biden naj bi naznanil nov paket pomoči

»Na poti v ZDA, da bi okrepili odpornost in obrambne zmogljivosti Ukrajine,« je zapisal v tvitu. Z ameriškim predsednikom se bosta glede na njegove besede pogovarjala zlasti o sodelovanju med Ukrajino in ZDA. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v izjavi sporočila, da obisk poudarja trdno podporo ZDA Ukrajini, ki da bo trajala, dokler bo to potrebno.

Biden naj bi glede na navedbe neimenovanega visokega predstavnika administracije ob tej priložnosti naznanil nov paket vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti dveh milijard dolarjev, ki naj bi vključeval tudi sisteme zračne obrambe patriot. Ti veljajo za ključne pri obrambi Ukrajine pred ruskimi napadi z raketami in droni.

Gre za prvi obisk Zelenskega v tujini, odkar je Rusija februarja napadla Ukrajino. Obisk je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP načrtovan v tajnosti, potem ko sta se Zelenski in Biden 11. decembra pogovarjala po telefonu. Pred tednom dni je bilo menda izdano uradno vabilo, v nedeljo pa potrditev obiska.

Verjeten govor pred obema domovoma ameriškega kongresa

Prva poročila o obisku Zelenskega so bila sicer v pogojniku. Iz varnostnih razlogov ni bilo znano, kdaj točno naj bi se obisk zgodil, če se dejansko sploh bi. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je kolege obvestila, naj danes pridejo na pomembno zadevo za demokracijo. Na vprašanje, ali pride Zelenski, je odgovorila, da ne ve, kaj se bo zgodilo.

Zelenski je postal mednarodni simbol ukrajinskega odpora proti Rusiji, ki pa je svoje odmevne pozive za pomoč doslej naslavljal prek videopovezav. Iz Ukrajine ni odpotoval, ampak je na primer v ZDA poslal svojo soprogo. Doma je po navedbah Kijeva ostajal zato, da Rusom pokaže, da ga ne morejo prestrašiti in pregnati.

ZDA doslej zagotovile za okoli 50 milijard dolarjev pomoči

Za Zelenskega je lahko sicer nevarno vsako potovanje iz bunkerja v Kijevu, a zaradi tega ni nehal potovati po domovini, kjer obiskuje vojake na fronti, ranjence, prebivalce uničenih območij in prizorišča uspehov ukrajinske vojske proti Rusom.

ZDA so največja podpornica Ukrajine v denarju in orožju. Ukrajini so doslej zagotovile že za okoli 50 milijard dolarjev pomoči, vključno s približno 20 milijard dolarjev vredno pomočjo na področju varnosti.

Kijev že nekaj časa posebej prosi za sisteme patriot, saj so Rusi v veliki meri spremenili taktiko in zdaj od daleč iz zraka napadajo z brezpilotnimi letalniki, letali in raketami ter uničujejo civilne cilje in kritično infrastrukturo.