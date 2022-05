09.00 Zelenski: Kijev bo storil vse za obrambo Donbasa

Ruske sile krepijo ofenzivo na vzhodu Ukrajine, razmere v regijah Lugansk in Doneck pa so izjemno težke, je v petkovem večernem videonagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska brani državo z vsemi razpoložljivimi sredstvi, Kijev pa bo storil vse za obrambo Donbasa, je zatrdil. »Razmere v Donbasu so zelo, zelo težke,« je dejal Zelenski. »Varujemo svojo državo in delamo vse, da bi okrepili obrambo regije,« je dejal. »Če okupatorji mislijo, da bosta Liman in Severodoneck njihova, se motijo. Donbas bo ukrajinski,« je zatrdil.

Status mesta Liman v Donecku je nejasen, saj sredi ostrih spopadov proruski separatisti trdijo, da so ga zavzeli, medtem ko je ukrajinski generalštab v svojem zadnjem poročilu o razmerah navedel, da se boji okoli njega nadaljujejo. Ukrajinsko mesto Severodonetsk je skoraj popolnoma obkoljeno z ruskimi enotami, so v petek sporočile ukrajinske oblasti. Medtem Moskva trdi, da je to mesto že obkolila.