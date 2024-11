Zelenski meni, da Putin spodkopava Trumpova prizadevanja za mir

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v nedavnem stopnjevanju ruske agresije, tudi z uporabo nove balistične rakete, vidi poskus ruskega predsednika Vladimirja Putina, da spodkoplje predvidena prizadevanja bodočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa za mir.

Putin hoče »zaostriti situacijo, tako da Trumpu ne bi uspelo in da ne bi mogel končati vojne«, je v četrtek zvečer v nagovoru dejal Zelenski. »Putin je edini odgovoren za to vojno in edini, ki verjame v vojno,« je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Po prvi uporabi tovrstne rakete prejšnji teden je namreč Putin v četrtek zagrozil, da jo bodo znova uporabili proti tarčam v Ukrajini, med katerimi je omenil tudi Kijev.

Novoizvoljeni predsednik ZDA je napovedal, da bo hitro končal vojno, ki se je z rusko invazijo začela februarja 2022. Mandat bo začel 20. januarja.

FOTO: Volodimir Zelenski via Telegram via Reuters

Vojna se je sicer v zadnjih dneh že zaostrila. Potem ko je bila v četrtek ukrajinska energetska infrastruktura tarča obsežnih raketnih napadov, je Rusija glede na ukrajinske navedbe tudi danes nad Ukrajino izstrelila več kot 130 dronov. 88 so jih sestrelili.

V Regiji Odesa je bilo pri tem ranjenih sedem ljudi, eden pa v Kijevu, kjer je dron padel na polikliniko in ranil njenega varnostnika, navedbe oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

O dronih, ki so nad njeno ozemlje prileteli iz Ukrajine, poroča tudi Rusija. Sestrelila jih je 47, večinoma nad regijo Rostov, kjer je na industrijskem območju, domnevno v skladišču goriva, izbruhnil velik požar. Z njim se bori okrog sto gasilcev.