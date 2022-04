Zelenski: Ne moremo negovati praznih upov, da bodo ruske čete preprosto odšle

07.30 Eksplozije v Odesi

Več novinarjev danes zjutraj poroča o seriji eksplozij v južnem pristaniškem mestu Odesa, navaja Guardian. Na posnetku je videti črn dim, ki se dviga v nebo nad Odeso, potem ko so danes zjutraj okoli 6. ure zjutraj slišali vrsto močnih eksplozij.

07.00 Zelenski: Ukrajinci ne morejo negovati praznih upov, da bodo ruske čete preprosto odšle

Zelenski je v sinočnjem poznemu nagovoru dejal, da Rusija namerava zavzeti tako Donbas kot jug Ukrajine. Dejal je, da so ukrajinske sile ponovno prevzele nadzor nad obočji v regijah Kijev in Černigov, ob tem pa opozoril, da ima Rusija rezerve za povečanje pritiska na vzhodu države. »Okrepimo svojo obrambo v vzhodni smeri in v Donbasu,« je dejal. Ukrajinci ne morejo negovati praznih upov, da bodo ruske čete preprosto odšle. Mir bo dosežen le, če bodo Ukrajinci delali oz. se bojevali v težkih bitkah in vzporedno v pogajanjih«.

Vojak fotografira svojega tovariša, ko pozira ob uničenem ruskem tanku in oklepnih vozilih med rusko invazijo na Ukrajino v Buči. FOTO: Zohra Bensemra/Reuters

»Ob tem je dejal, da globalna varnostna arhitektura ni uspela in da Ukrajina še ni prejela dovolj sodobnih zahodnih protiraketnih sistemov niti letal. »Vsaka ruska raketa, ki zadene naša mesta, in vsaka bomba, odvržena na naše ljudi, na naše otroke, samo dodaja črno barvo zgodovini, ki bo opisala vse, od katerih je bila odločitev odvisna.« Pohvalil je »pogum in odpornost« tistih, ki branijo Ukrajino, vključno z »junaškim Mariupoljem«, in prebivalcev mesta Enerhodar na jugu, ki so dejali, da so nanje streljali Rusi, potem ko so protestirali proti invaziji. Za vsakega ranjenca bo prišel odgovor,« je dejal.

06.00 Ukrajinske enote ponovno zavzele Kijev, trupla na ulicah okrog Kijeva

Ukrajinske enote so ponovno zavzele celotno regijo Kijev, vendar so odkrile široko razširjene dokaze o vojnih zločinih, ki so jih zagrešile ruske sile, po besedah ​​kijevske vlade. To vključuje trupla, najdena na ulicah, dokaze o pobojih civilistov, množičnih grobiščih in umorjenih otrocih, piše Guardian. Mrtvi civilisti se vrstijo po ulicah zavzetega mesta blizu Kijeva. Ukrajinsko državno tožilstvo je izrecno obtožilo Rusijo, da uporablja otroke kot »človeški ščit« in pri tem prerazporeja svoje sile, medtem ko se pojavljajo prve priče iz novo osvobojenega mesta Buča, severozahodno od Kijeva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in številne druge oblasti so obtožile ruske čete, da so za seboj puščale mine in druga razstreliva pri umiku iz regije Kijev. V Irpinu so posadke našle 643 eksplozivnih predmetov.