16.00 Zelenski obiskal frontno mesto Mikolajiv

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes obiskal mesto Mikolajiv na jugu Ukrajine, ki leži na frontni črti, ter izročil medalje guvernerju regije in županu mesta, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavil na kanalu Telegram. V opisu je zapisal, da je v mestu razpravljal o »stanju gospodarstva, ponovni vzpostavitvi oskrbe z vodo in razmerah v kmetijstvu«.

»Posebno pozornost smo namenili grožnjam s kopnega in morja. Ne prenehamo si prizadevati za zmago,« je še zapisal v opisu posnetka. Iz posnetka je razvidno še, da je guverner regije Vitalij Kim Zelenskemu pokazal škodo na stanovanjski stavbi, v kateri je eksplozija ruskega izstrelka naredila veliko luknjo.

Zelenski je mesto obiskal le dan po ruskem napadu, v katerem sta bili ubiti dve osebi, 20 pa jih je bilo ranjenih. To je eden redkih obiskov ukrajinskega predsednika izven Kijeva, prvi takšen obisk pa je konec maja opravil v vzhodnem mestu Harkov.

Spopadi sicer potekajo ob pokrajinskih mejah Mikolajiva in Hersona, frontna črta pa se je večinoma stabilizirala. Mikolajiv je tarča ruskih napadov že od začetka ruske invazije 24. februarja, saj predstavlja obrambni center južne Ukrajine ter leži na poti do strateško pomembnega črnomorskega pristaniškega mesta Odesa, piše francoska tiskovna agencija AFP.

15.50 Na območju Severodonecka se nadaljujejo srditi spopadi

V vaseh na obrobju mesta Severodoneck na vzhodu Ukrajine se po navedbah ukrajinske strani odvijajo srdite bitke z rusko vojsko. Rusija poskuša mesto zasesti že več tednov, po oceni britanskega obrambnega ministrstva naj bi ga sedaj skušala obkoliti še s severa in je oživila prizadevanja za prodor južno od Izjuma.

Trenutno po besedah guvernerja regije Lugansk Sergeja Hajdaja najsilovitejše bitke potekajo v bližini Severodonecka, v vaseh Toškivka in Zolote. Rusi ne nadzorujejo niti Severodonecka v celoti, poleg tega pa jim ne uspe preboj v okolici, je zatrdil v zapisu na Telegramu.

Tarča silovitega obstreljevanja naj bi bilo tudi mesto Lisičansk, ki ga od Severodonecka ločuje reka in je pod ukrajinskim nadzorom. »Ne morejo ga nadzorovati in zato ga preprosto obstreljujejo z zračnimi napadi,« je sporočil Hajdaj in razmere v mestu opisal kot zelo nevarne.

Britansko obrambno ministrstvo poroča, da namerava ruska vojska prodreti globlje v regijo Doneck in Severodoneck obkoliti tudi s severa. V zadnjih 48 urah naj bi s tem namenom med drugim obnovila prizadevanja za napredovanje v prodoru južno od Izjuma.

Razmere v Severodonecku so sicer vse slabše in tudi Združeni narodi so v petek poudarili, da je dostop do čiste vode, hrane, higienskih pripomočkov in elektrike vse slabši.

London ob tem opozarja, da so v mestu ujeti civilisti najverjetneje sumničavi do uporabe humanitarnih koridorjev, ki jim jih predlagajo proruski separatisti in Rusija. Ta naj bi namreč v preteklosti te koridorje že izkoristila za prisilno preselitev prebivalstva.

Če pa ujeti ukrajinski civilisti ponudbe, da mesto zapustijo na ta način, ne bodo izkoristili, bi lahko Rusija to uporabila kot izgovor za opustitev razlikovanje med njimi in ukrajinskimi vojaškimi tarčami na območju, še svari britansko ministrstvo.