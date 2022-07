Bodo Rusi po »rednih letnih vzdrževalnih delih« še odprli pipico?

10.45 Gazprom še zmanjšal dobavo plina Italiji

Ruski energetski velikan Gazprom je še zmanjšal dobavo plina Italiji, so danes sporočili iz italijanske družbe Eni. Italija del plina dobi preko transavstrijskega plinovoda TAG, del pa preko Severnega toka 1, ki so ga Rusi sicer danes zaradi »rednih letnih vzdrževalnih del« za deset dni zaprli.

»Iz Gazproma so sporočili, da nam bodo danes dobavili okoli 21 milijonov kubičnih metrov plina, potem ko je bila povprečna dobava v zadnjih nekaj dneh 32 milijonov kubičnih metrov,« sporočilo družbe Eni povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Gazprom je danes za deset dni zaprl plinovod Severni tok 1. Kot so pojasnili, gre za redna letna vzdrževalna dela, Evropa pa s strahom čaka, ali bo ruski gigant plinsko pipico po desetdnevnem obdobju zaradi zahodnih sankcij proti Rusiji sploh še odprl.

Dolgotrajno zaprtje plinovoda bi močno prizadelo evropske države, zlasti Nemčijo, ki je močno odvisna od ruskega energenta, navaja AFP. Negotova dobava pred evropsko zimo močno dviguje cene plina.

Uničena stavba v Časiv Jaru. FOTO: Anatolii Stepanov/AFP

09.30 Zelenski obtožuje Rusijo, da namerno cilja na civiliste

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obtožil Moskvo, da je v raketnem napadu, v katerem je bilo po najnovejših podatkih ubitih 18 ljudi v Časiv Jaru, namerno ciljala na civiliste, in obljubil, da je »kazen neizogibna za vsakega ruskega morilca«, poroča Guardian. Zelenski je med svojim zadnjim državnim nagovorom omenil napad na mesto v regiji Doneck v vzhodni Ukrajini, ko je dejal, da se reševalna operacija nadaljuje in so našli »na desetine ljudi«, ujetih pod ruševinami, po tem, ko sta bili uničeni dve stoplnici.

»Kdor daje ukaze za takšne napade, kdor jih izvaja v običajnih mestih, v stanovanjskih naseljih, ubija popolnoma namerno. Po takšnih napadih ne bodo mogli reči, da nečesa niso vedeli ali razumeli. Kazen je neizogibna za vsakega ruskega morilca. Absolutno za vse. Enako kot za naciste. In naj ne pričakujejo, da jih bo država zaščitila. Rusija jih bo prva zapustila, ko se bodo spremenile politične okoliščine. Andriy Yermak, vodja kabineta Zelenskega, je v svoji objavi na Telegramu dejal, da je bil napad »še en teroristični napad« in da bi morala biti Rusija zaradi tega označena kot država, ki sponzorira terorizem.

05.00 Zaradi rednih vzdrževalnih del se zapira plinovod Severni tok 1

Zaradi rednih vzdrževalnih del bo družba Nord Stream, ki je v večinski lasti ruskega Gazproma, do 21. julija zaprla plinovod Severni tok 1. Porajajo se že vprašanja, ali morda ta zapora zaradi vojne v Ukrajini ne bo postala trajna, kar sicer v Moskvi zavračajo. Redna vzdrževalna dela na plinovodu so se napovedovala že nekaj časa, v začetku meseca pa jih je potrdila tudi družba Nord Stream.

»Med 11. in 21. julijem bo Nord Stream začasno zaprl obe cevi plinovoda zaradi rutinskih vzdrževalnih del, kamor sodijo tudi testiranja mehanskih elementov in avtomatiziranih sistemov, ki zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito delovanje plinovoda,« je pred dnevi sporočilo podjetje. Ob tem je dodalo, da so urnik vzdrževalnih del uskladili z vsemi partnerji. Nemčija, ki je močno odvisna od ruskega plina, večino katerega dobi ravno prek Severnega toka, je pred časom izrazila skrb, da Nord Stream po koncu del plinovoda ne bo več ponovno zagnal.