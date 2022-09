Zelenski po odkritju v Izjumu svet poziva k obsodbi Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sinočnjem video nagovoru mednarodno skupnost pozval, naj obsodi rusko teroristično državo, potem ko so v okolici mesta Izjum na vzhodu Ukrajine odkrili množična grobišča.

Guverner regije Harkov Oleg Sinegubov je sporočil, da ima kar 99 odstotkov najdenih trupel znake nasilne smrti. Več trupel naj bi imelo zvezane roke za hrbtom, ena oseba pa je bila pokopana z vrvjo okoli vratu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi novinarji te agencije potrdili, da je imelo vsaj eno izmed odkritih trupel zvezane roke.

Ukrajinska policija je medtem sporočila, da so v na novo osvobojenih krajih, kot sta Izjum in Balaklija, našli deset prostorov za mučenje. Samo v Balakliji naj bi ruski okupatorji v prostorih lokalne policijske postaje priprli, poniževali in mučili kakih 40 ljudi. Med drugim so pri tem uporabljali tudi elektriko, je še razkril prvi mož policije Igor Klimenko.

Kot je še povedal, so na omenjeno območje v regiji Harkov že napotili kakih tisoč dodatnih policistov iz drugih delov države. Več kot 200 posameznih preiskav morebitnih ruskih vojnih zločinov že poteka, je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

V okolici Izjuma so sicer doslej našli več kot 440 grobov, Zelenski pa je dejal, da je še »prezgodaj govoriti o številu pokopanih ljudi, saj preiskave še potekajo«.

»Obstajajo jasni dokazi o mučenju in ponižujočem ravnanju z ljudmi. Poleg tega obstajajo dokazi, da so ruski vojaki, katerih položaji so bili nedaleč stran, streljali na pokopane samo za zabavo,« je v video nagovoru še poudaril Zelenski.

Ukrajinski predsednik je odkritje množičnih grobišč ob tem primerjal s spomladanskim pokolom v Buči in ponovno pozval k ustanovitvi mednarodnega sodišča, pred katerim bi Rusija odgovarjala za svoje zločine v Ukrajini.