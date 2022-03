Zelenski pozval Moskvo k čimprejšnjim mirovnim pogovorom

07.42 Vzpostavili naj bo nov humanitarni koridor

Guverner vzhodne ukrajinske regije Lugansk je napovedal, da naj bi danes odprli humanitarni koridor za evakuacijo. Sergej Gajdaj je dejal, da so se tako dogovorili z ruskimi silami. Evakuacijo naj bi omogočili ob 9. uri po lokalnem času, ni pa povedal, kam bodo odšli prebivalci regije. »Rusi nadaljujejo s kaotičnim in nerednim obstreljevanjem naših mest. A ob 9. uri naj bi se vzpostavil režim tišine, da bi evakuirali prebivalce regije in v mesta dostavili zdravila, hrano in vodo,« je zapisal. Upa, da bodo Rusi dogovor o humanitarnem koridorju spoštovali.

06.30 Putin mora pred sodišče

Nekdanji britanski premier Gordon Brown je po poročanju BBC dejal, da bi se moral ruski predsednik Vladimir Putin zaradi svojih dejanj v Ukrajini soočiti z mednarodnim kazenskim sodiščem. Nekdanji vodja laburistov je sicer eden od 140 akademikov, odvetnikov in politikov, ki so podpisali peticijo za oblikovanje pravnega sistema po vzoru nürnberških procesov, na katerih je mednarodna skupnost sodila nacističnim vojnim zločincem po drugi svetovni vojni.

Mednarodno kazensko sodišče že preiskuje ruskega voditelja zaradi domnevnih vojnih zločinov, a nekateri pravijo, da so pooblastila omejena. Brown je dejal, da bi se z omenjenim sistemom zaprla vrzel v mednarodnem pravu, s katero bi se Putin lahko izognil odgovornosti za storjene zločine.

05.00 Zelenski znova nagovoril Moskvo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto v nočnem nagovoru pozval h konstruktivnim mirovnim pogovorom z Moskvo. Dejal je, da je to edini način, da Rusija omeji škodo zaradi svojih dejanj po njeni invaziji na Ukrajino. »Čas je, da se srečamo, čas je za pogovor, čas je za obnovitev ozemeljske celovitosti in pravice za Ukrajino. V nasprotnem primeru bodo izgube Rusije tolikšne, da bo potrebovala več generacij, da si opomore.«

Ta teden so sicer potekali pogovori med Kijevom in Moskvo, ki pa doslej še niso obrodili sadov. Rusija medtem še naprej napada ukrajinska mesta, pri čemer so, kot ocenjujejo opazovalci, vse pogosteje tarča civilisti. Razmere so najhujše v Mariupolju, ki ga ruske sile oblegajo že več tednov. Zelenski je povedal, da so izpod ruševin gledališča, ki so ga v sredo bombardirale ruske sile, rešili 130 ljudi, med katerimi je več huje ranjenih. Dodal je, da za zdaj nimajo podatkov o smrtnih žrtvah.

Ukrajinski predsednik je tudi povedal, da je po humanitarnih koridorjih doslej na varno odšlo okoli 180.000 ljudi, od tega 9000 v Mariupolju. »Vendar pa okupator še naprej blokira dostavo humanitarne pomoči. To je znana taktika. To je vojni zločin. Rusija bo zanj odgovarjala. 100-odstotno,« je dejal Zelenski v videonagovoru, objavljenem na družbenih omrežjih.