Zelenski: Razmere v nuklearki v Zaporožju ostajajo tvegane

Razmere v ukrajinski jedrski elektrarni v Zaporožju ostajajo zelo tvegane in nevarne, je v petek zvečer opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter znova pozval, naj nuklearko pregleda skupina mednarodnih strokovnjakov in naj se ruske enote, ki so jo zasedle, umaknejo.

Zelenski je znova posvaril pred morebitno katastrofo v oblegani jedrski elektrarni na jugu Ukrajine, potem ko je zaradi izpada električne energije v četrtek prišlo do izredne zaustavitve dveh reaktorjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Želim poudariti, da razmere ostajajo zelo tvegane in nevarne,« je dejal in dodal: »Vsaka ponovitev (...) bo elektrarno ponovno pripeljala na rob katastrofe.«

Največjo jedrsko elektrarno v Evropi so v četrtek zaradi poškodbe daljnovodov prvič v njeni 40-letni zgodovini odklopili iz ukrajinskega električnega omrežja. V petek so daljnovode, ki naj bi jih v napadih poškodovale ruske sile, popravili. Ukrajinske oblasti so v petek zvečer potrdile, da je bilo napajanje obeh reaktorjev ponovno vzpostavljeno. »Danes ob 21.15 je bil drugi od blokov, ki se je včeraj ustavil, priključen na električno omrežje,« je sporočil ukrajinski operater Energoatom.

Rusija je predstavila precej drugačno različico dogodkov in trdi, da je bila oskrba z električno energijo obnovljena že čez dan, poroča DPA.

Medsebojna obtoževanja

Medtem ko ukrajinske oblasti za izpad krivijo rusko obstreljevanje, Rusi trdijo, da je za to kriva ukrajinska vojska. Ruska vojska je jedrsko elektrarno zasedla že kmalu po začetku vojne februarja, vendar se je strah pred jedrsko katastrofo povečal, ker so se v začetku tega meseca okoli elektrarne ponovno začeli spopadi.

Direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je sporočil, da je pripravljen z ekipo strokovnjakov obiskati elektrarno v Zaporožju. Vendar pa še ni bil dosežen dogovor o tem, kako bo ekipa prišla v elektrarno.