V bombardiranem gledališču v Mariupolju je bilo prek tisoč ljudi

Glavni poudarki: ​Danes se bodo nadaljevala diplomatska pogajanja.

O razmerah v Ukrajini in vzpostavitvi nove bojne skupine Nata na Slovaškem bosta v Bratislavi govorila obrambna ministra Slovenije in Slovaške Matej Tonin in Jaroslav Nad.

Zelenski je Rusijo označil za teroristično državo.

07.01 V bombardiranem gledališču v Mariupolju prek 1000 ljudi

V gledališču v ukrajinskem mestu Mariupol, ki so ga v sredo bombardirale ruske sile, je bilo več kot 1000 ljudi, ki so si tam poiskali zatočišče, so sporočile mestne oblasti. Število žrtev še ni znano, Rusija odgovornost za napad zavrača. »Napadalci so uničili gledališče Drama. Kraj, kjer si je zatočišče poiskalo več kot tisoč ljudi. Tega ne bomo nikoli oprostili,« je v zapisu na Telegramu sporočil mestni svet v Mariupolju. Župan mesta Vadim Bojčenko je napad označil za grozljivo tragedijo in ga primerjal z genocidom. »Edina beseda, s katero lahko opišemo, kar se je danes zgodilo, je genocid, genocid našega naroda, naših ukrajinskih ljudi. A prepričan sem, da bo prišel dan, ko bo naše čudovito mesto Mariupolj znova vstalo iz ruševin,« je dejal v video sporočilu. Mestni predstavniki so tudi objavili fotografije, ki prikazujejo belo pročelje trinadstropnega poslopja gledališča pred napadom in ruševine, iz katerih se dviga dim. Nekaj dni pred napadom je bil s satelitskih posnetkov, ki jih je delilo zasebno podjetje Maxar, razviden napis 'deti' oz. otroci v ruščini na tleh na obeh straneh stavbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

06.39 Približno 300 beguncev iz Mariupola prispelo v Rusijo

Trinajst avtobusov z okoli 300 begunci iz poraženega ukrajinskega mesta Mariupol je prispelo v rusko regijo Rostov, je ruska tiskovna agencija Interfax v četrtek navedla rusko obrambno ministrstvo, povzema Reuters. Ukrajinski uradniki so v sredo sicer sporočili, da so ruske sile začele streljati na civiliste, ki so čakali v vrsti za kruh, prav tako pa so napadle gledališče v Mariupolu.

06.11 Zelenski Rusijo označil za teroristično državo in se zavzel za večjo podporo zahoda

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo v video nagovoru pozno zvečer dejal, da so humanitarni koridorji propadli, ker »ruski vojaki niso prenehali z granatiranjem in niso zagotovili varnosti«, poroča Guardian. Predsednik je Rusijo označil za »teroristično državo« in se zavzel za večjo podporo zahoda, vključno s sistemi zračne obrambe, letali, smrtonosnim orožjem in strelivom. Zelenski je tudi neposredno nagovoril Ruse in jih prosil, naj se vprašajo, ali se obleganje Mariupola kaj razlikuje od obleganja Leningrada, in obeta ruskim vojakom, ki bi odložili orožje, možnost preživetja. Zelenski je med drugim v video nagovoru povedal, da je v vojni doslej umrlo več kot sto otrok.

06.07 Sestreljena raketa je zadela stanovanjski blok v Kijevu

Vsaj ena oseba je bila ubita in trije ranjeni, ko so ostanki podrte rakete zadeli stanovanjsko stavbo v ukrajinski prestolnici Kijevu, je v četrtek sporočila ukrajinska služba za nujne primere, poroča Reuters. 16-nadstropno stavbo so zadeli ob 5.02. lokalnem času, so zapisali v izjavi in ​​dodali, da so do zdaj evakuirali 30 ljudi in pogasili požar.

Ženska z otrokom ob evakuaciji iz stanovanjske stavbe, poškodovane zaradi sestreljevanja v Kijevu (v sredo, 16. marca). FOTO: State Emergency Service/Reuters

05.00 Pomoč ukrajinskim umetnikom napovedala tudi Francija

Po vzoru Nemčije se je za pomoč ukrajinskim novinarjem odločila tudi Francija. Kot so sporočili iz francoskega ministrstva za kulturo, bodo za ukrajinske umetnike in ustvarjalce, ki bodo prišli v Francijo, vzpostavili sklad in vanj namenili milijon evrov. Podporo ukrajinskim umetnikom bo Pariz namenil v obliki štipendij ter finančni podpori posameznim umetniškim projektom in za umetniške rezidence. Poleg tega bo Francija dodatnih 300.000 evrov namenila za vpis ukrajinskih študentov in študentk na francoske umetniške fakultete, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

00.30 Diplomatska prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, Nato krepi vzhodno krilo

Ob vse hujših posledicah ruske invazije v Ukrajini se bodo danes nadaljevala diplomatska prizadevanja za ustavitev spopadov. O razmerah v Ukrajini in vzpostavitvi nove bojne skupine Nata na Slovaškem, v kateri bodo tudi slovenski vojaki, pa bosta danes v Bratislavi govorila obrambna ministra Slovenije in Slovaške Matej Tonin in Jaroslav Nad. Zavezništvo naj bi namreč na Slovaškem vzpostavilo dodatno bojno skupino, v katero naj bi bilo vključenih 2100 vojakov.

Slovenija ocenjuje, da je trenutno sposobna zagotoviti do 200 pripadnikov Slovenske vojske, je v sredo po izrednem zasedanju obrambnih ministrov zveze Nato v Bruslju dejal Tonin. V minulih dneh se je sicer omenjalo, da bi lahko Slovenija zagotovila do sto vojakov. Krepitev Natovega vzhodnega krila bo danes tudi tema obiska ameriškega obrabnega sekretarja Lloyda Austina na Slovaškem, v Berlinu pa naj bi o tem razpravljala nemški kancler Olaf Scholz in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.