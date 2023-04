Zelenski objavil video z zahvalo Sloveniji za podporo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je po včerajšnjem obisku predsednika slovenske vlade Roberta Goloba v Kijevu zahvalil slovenskemu narodu za podporo, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

»Slovenija dela Ukrajino močnejšo,« je izjavil v videoposnetku, ki je dostopen na družbenih omrežjih.

»Pozdrav vsem, svobodna Evropa, Slovenija. Naši dve državi, naši ljudje, si delijo skupne univerzalne vrednote. Najlepša hvala. Delate nas močnejše,« je med drugim še povedal v videoposnetku.

Zahvalil se je Sloveniji, Slovencem in predsedniku vlade Golobu. »Najlepša hvala, Robert, za tvoj odnos do nas in hvala slovenskemu prebivalstvu za njihov posebno topel odnos do naših beguncev in naših ljudi. Naša zmaga bo skupna zmaga, garancija varnosti za ukrajinske ljudi, a ne samo za nas, temveč za vso Evropo. Hvala, ker ste z nami na tej poti,« je povedal.

Golob mu je na Instagramu v odgovor zapisal, da je »naša dolžnost, da vam pomagamo v vašem pravičnem boju za svobodo«. Slovenski premier se je sicer danes preko Poljske vrnil v domovino.