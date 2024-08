Zelenski: Ukrajinske sile v Rusiji napredujejo

Ukrajinske sile, ki so pred tednom dni nepričakovano vdrle v rusko regijo Kursk, so danes napredovale od enega do dveh kilometrov, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Moskva sicer trdi, da je ruska vojska odbila ukrajinske poskuse prodora na petih območjih v Kursku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»V regiji Kursk se pomikamo naprej. Od enega do dveh kilometrov na različnih območjih od začetka dneva,« je na družbenih omrežjih sporočil Zelenski in poudaril, da so ukrajinske sile zajele tudi več sto ruskih vojakov. »To bo pospešilo vrnitev naših fantov in deklet domov,« je še dodal.

Ukrajinske sile so ponoči z droni napadle tudi štiri ruska letališča, je za AFP povedal ukrajinski varnostni vir.

Rusko obrambno ministrstvo sicer trdi, da so njihove sile odbile ukrajinske poskuse prodora na petih območjih v regiji Kursk. »Poskusi sovražnih mobilnih enot, da bi se prebili globlje na rusko ozemlje, so bili odbiti,« je sporočilo ministrstvo.

Ukrajinska vojska je pred dobrim tednom dni nepričakovano vdrla na rusko ozemlje. Kot je v torek dejal Zelenski, ukrajinska vojska v Kursku nadzira 74 naselij, vršilec dolžnosti guvernerja te ruske regije Aleksej Smirnov pa je zatrdil, da ukrajinske sile zasedajo 28 vasi s približno 2000 prebivalci.

Doslej je po podatkih Smirnova svoje domove v Kursku zapustilo okoli 121.000 ljudi. Tako Kursk kot regija Belgorod pa sta zaradi ukrajinskega vdora razglasili izredne razmere.

V Kijevu trdijo, da Ukrajina ne namerava prevzeti zasedenih ruskih ozemelj. Z vdorom in čezmejnimi napadi naj bi le krepila pritisk na Moskvo, da ta privoli v pravični mir. Po oceni ruskega predsednika Vladimirja Putina pa poskuša Ukrajina na ta način izboljšati svoj pogajalski položaj in sejati razdor v ruski družbi.

Spopadi med ukrajinskimi in ruskimi silami se medtem nadaljujejo tudi na vzhodu Ukrajine. Kot je danes sporočil generalštab ukrajinske vojske, so bili spopadi še posebej intenzivni pri Pokrovsku v regiji Doneck. Spopadi so sicer potekali tudi v bližini Torezka in v Harkovu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.