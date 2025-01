Velika zmagovalca zlatih globusov: Brutalist in Emilia Pérez

Letošnja podelitev zlatih globusov za najboljšo televizijsko in filmsko produkcijo lanskega leta je potekala v znamenju drame o madžarskem judovskem arhitektu, ki je preživel holokavst in se je po koncu druge svetovne vojne odpravil v ZDA. Režiser filma Brutalist Brady Corbet je tako zmagal v kategoriji za najboljši film, igralec Adrien Brody pa v vlogi Lászla Tótha v kategoriji za najboljšega dramskega igralca. »Potovanje lika zelo spominja na pot moje matere in mojih prednikov, ko so bežali pred grozotami vojne in prihajali v to veliko državo,« je med drugim povedal igralec in izrazil upanje, da film predstavlja glas teh ljudi.

Adriana Paz, Selena Gomez, Karla Sofia Gascon in Zoe Saldana iz zmagovalke v kategoriji komedije ali muzikala Emilia Pérez. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Francoski film v španščini Emilia Pérez o voditelju mehiškega kriminalnega kartela, ki hoče s spremembo spola ponikniti v anonimnost in ki je pridobil največ nominacij, je po presoji žirije najboljša komedija ali muzikal Zoe Saldaña kot odvetnica, ki mu pomaga pri tem, pa najboljša stranska igralka. Film je prejel tudi nagrado za najboljši film v jeziku, ki ni angleški, in najboljšo izvirno pesem.

Demi Moore je svojega prvega zlatega globusa prejela za najboljšo igralko v komediji ali muzikalu, in sicer za vlogo v filmu Substanca. Ob prejemu nagrade, za katero je bila sicer prvič nominirana leta 1991 za vlogo v filmu Duh, je dejala, da je šokirana, a hkrati hvaležna. Kot je povedala v govoru, ji je neki producent pred 30 leti dejal, da je igralka za »pokovko«, kar je razumela, kot da ji igralstvo kljub uspešnim filmom ne bo prineslo priznanja. A ko je dobila na mizo scenarij za Substanco, je vedela, da s filmom še ni opravila. V delu režiserke Coralie Fargeat je odigrala odcvetelo hollywoodsko zvezdo, ki poskuša najti recept večne mladosti.

Tudi Sebastian Stan, ki je v filmu A Different Man (Drugačni človek) upodobil ambicioznega igralca, podvrženega radikalnemu medicinskemu posegu, da bi spremenil svoj videz, je dobil prvi zlati globus za najboljšega igralca v muzikalu ali komediji. Nagrado je posvetil svoji mami, ki je zapustila Romunijo v iskanju boljšega življenja, in očimu, ki je sprejel mamo samohranilko in odraslega otroka.

Slovesnost, ki je potekala v losangeleškem hotelu Beverly Hilton, je vodila igralka in komičarka Nikki Glaser. Bila je prva ženska, ki so ji samostojno zaupali to nalogo.

Demi Moore je dobila svoj prvi zlati globus. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Zmagovalci v posameznih kategorijah si sledijo takole:

Najboljši film

Brutalist

Konklave

Dune: Peščeni planet, 2. del

Popoln neznanec

Nickel Boys

September 5

Najboljša komedija ali muzikal

Emilia Pérez

Anora

Resnična bolečina

Wicked

Izzivalci

Najboljši režiser

Brady Corbet, Brutalist

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Konklave

Coralie Fargeat, Substanca

Payal Kapadia, All We Imagine as Light

Najboljši scenarij

Conclave, Peter Straughan

Anora, Sean Baker

Brutalist, Brady Corbet, Mona Fastvold

Emilia Pérez, Jacques Audiard

A Real Pain, Jesse Eisenberg

Substanca, Coralie Fargeat

Najboljša dramska igralka

Fernanda Torres, I’m Still Here

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, Sosednja soba

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Kate Winslet, Lee

Najboljši dramski igralec

Adrien Brody, Brutalist

Ralph Fiennes, Konklave

Colman Domingo, Sing Sing

Timothée Chalamet, Popoln neznanec

Daniel Craig, Queer

Sebastian Stan, Vajenec

Najboljša igralka v komediji ali muzikalu

Demi Moore, Substanca

Mikey Madison, Anora

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Cynthia Erivo, Wicked

Zendaya, Izzivalci

Amy Adams, Nightbitch

Najboljši igralec v komediji ali muzikalu

Sebastian Stan, A Different Man

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Glen Powell, Hit Man

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Gabriel LaBelle, Saturday Night

Hugh Grant, Heretik

Najboljša stranska igralka

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Ariana Grande, Wicked

Selena Gomez, Emilia Pérez

Margaret Qualley, Substanca

Isabella Rossellini, Konklave

Felicity Jones, Brutalist

Najboljši stranski igralec

Kieran Culkin, Resnična bolečina

Denzel Washington, Gladiator II

Guy Pearce, Brutalist

Jeremy Strong, Vajenec

Yura Borisov, Anora

Edward Norton, Popoln neznanec

Najboljša dramska serija

Šogun

Squid Game

The Diplomat

Slow Horses

Mr. & Mrs. Smith

The Day of the Jackal

Najboljša televizijska serija, komedija ali muzikal

Hacks

Abbott Elementary

Only Murders in the Building

Nobody Wants This

The Bear

The Gentlemen