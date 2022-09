Množični umor v Kanadi spomnil na zločine in krivice prvotnih prebivalcev

V nadaljevanju preberite:

Poročila o množičnih umorih so običajno rezervirana za ZDA, kjer skorajda ne mine dan brez tega, severno sosedo Kanado pa pravkar pretresa eden od podobno grozljivih zločinov. Enaintrideset­letni Damien Sanderson in tridesetletni Myles Sanderson sta osumljena, da sta na trinajstih lokacijah v provinci Saskatchewan z noži ubila deset ljudi in jih trinajst ranila. Za zdaj ju še niso prijeli, zločin pa opozarja tudi na zlorabo mamil in druge težave kanadskih prvotnih prebivalcev.