Župan, ki se ne boji Viktorja Orbána

Na županskih volitvah leta 2019 je kot predstavnik šestih opozicijskih strank (njegova stranka je liberalno zelena Párbeszéd – Dialog za Madžarsko) prvič zmagal s 50,86 odstotka in premagal starega župana Istvána Tarlósa, ki ga je podpirala stranka Fidesz. Karácsony je obljubil, da bo dokazal, da Madžarska ponuja več kot le politiko Viktorja Orbána. Budimpešto je žemed svojim prvim mandatom označil za otok svobode. »Naš cilj je, da mesto vrnemo na zemljevid Evrope v smislu diplomacije in da bi imeli zaveznike po vsej Evropi.«

Ko je policija v zadnjih tednih zavrnila več prošenj organizatorjev za registracijo parade ponosa, pri čemer se je sklicevala na nedavno sprejeto zakonodajo, jo je soorganiziral kot lokalni dogodek. »V tem mestu ni mogoče prepovedati ne svobode ne ljubezni, in tudi parade ponosa ne!« Včeraj je bil tudi sam med 200 tisoč ljudmi, ki so mahali z mavričnimi zastavami in protivladnimi transparenti.