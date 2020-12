Župan Umaga nad slovenske črnograditelje

Lokalni ribiči so zatrdili, da prav Slovenci mečejo v morje »vse živo«, si betonirajo pomole in grobo odganjajo naključne ­mimoidoče. FOTO: Goran Sebelić/Cropix



Trideset let



Tudi reški župan grozil

Videti je bilo, da je »akcija« usklajena. Najprej je po Sloveniji in slovenskih lastnikih nepremičnin ob obali Savudrije udaril umaški župan Vili Bassanese, nekaj dni zatem je sledila hrvaška napoved razglasitve izključne gospodarske cone na Jadranu oziroma, kot pravijo na Hrvaškem, »na njihovem morju«. ­Jezni so slovenski ribiči in nekaj sto slovenskih lastnikov nepremičnin ob obali Savudrije.Ni skrivnost, da je turizem na Hrvaškem ena od najpomembnejših gospodarskih panog, saj ustvari skoraj petino hrvaškega BDP, ki v državni proračun prinese denar za izboljšanje likvidnosti. Turistični delavci nenehno preštevajo goste, mediji tekmujejo, kdo jih bo naštel več. Ugibanj in napovedi, ali bo letos res najboljša sezona in ali bo sonce še bolj vroče in morje še bolj modro, tudi ne manjka. Slovenski gostje k temu precej pripomorejo. Skladno s statističnimi in dnevnopolitičnimi potrebami so slovenski gostje drugi ali tretji najbolj dobrodošli na Hrvaškem; zlasti v hrvaški Istri. Navsezadnje tudi zaradi dejstva, da ima več kot 120.000 Slovencev na Hrvaškem svoje nepremičnine; spet večinoma v hrvaški Istri.Prav tu se je te dni zapletlo. Umaški župan Vili Bassanese je napovedal ovadbe proti lastnikom nepremičnin ob obali Savudrije. Večinoma gre za Slovence, lastnike hiš in počitniških hiš ob plaži pri Rdečem Vrhu (Crveni Vrh) nedaleč od Savudrije, ki po navedbah hrvaških medijev in lokalne politike »že 30 let ob obali nezakonito gradijo pomole in terase za sončenje«. Bassanese je zatrdil, da lastniki hiš in počitniških hiš nimajo dovoljenj za gradnjo, a so na pomole in terase za sončenje celo napisali svoje številke, da do njih ne bi imel dostopa nihče drug. Nekateri so zgradili betonske dovoze iz morja za čolne. Da bi še popestril razmere, je župan navedel pritožbe domačinov, da lastniki nanje naščuvajo pse, če pridejo na plažo, jim grozijo in mečejo brisače v morje. O nekaterih incidentih da je bila obveščena tudi hrvaška policija.»Zanemarljivo malo državljanov Hrvaške ima nepremičnine na tem območju, več kot 2000 lastnikov je iz Evropske unije, največ iz Slovenije. Gre za ljudi, ki pač niso na ravni evropske kulture,« je prilil olja na ogenj Bassanese, ki se je tako pridružil zgodbi reškega župana Vojka Obersnela, ki je pred leti (leta 2013), ko so potekale razprave, ali naj Slovenija blokira hrvaški vstop v EU, dogodek pa med Slovenci na Hrvaškem še zdaleč ni pozabljen, dejal, da je čas, da »jim [Slovencem] nekdo končno pove: morda mi ne bomo v EU, vi pa ne boste na Jadranu«. Zdaj se je umaški župan odločil, da bo »naredil red«. Pravi, da se do zdaj nobena pristojna služba ni odzivala na pritožbe, zato bo še enkrat pozval vse, naj začnejo delati. »Najprej bom pozval vse, da končno začnejo opravljati delo, za katero so plačani, občina pa bo začela graditi sprehajalno pot, dolgo 45 kilometrov, pod Rdečim Vrhom blizu Savudrije.V okviru tega projekta bomo podrli vse, kar je nelegalno, na črno, zraslo na pomorskem dobru (gre za ozemlje nekaj metrov od obale),« je dejal Bassanese in napovedal ovadbe proti vsem lastnikom nepremičnin, ki kršijo hrvaške zakone ob obali Savudrije. Gre za približno tri kilometre dolgo obalo, ob kateri je bilo v preteklih 50 letih zgrajenih približno 500 hiš in počitniških hiš. Večina lastnikov je iz Slovenije.