Algoritmi za prepoznavanje obsežnosti okužbe s covidom

V preteklih dneh se je končalo prvo državno tekmovanje v razvoju novih analitskih metod v medicini, imenovano Ris. Namenjeno je bilo vsem študentom in dijakom, ki jih zanimajo napredne računske metode na stičišču medicine, fizike in računalništva.Spoprijeli so se z izzivom na temo diagnoze in prognoze okužbe s covidom-19. »Natančnejše napovedi obsežnosti okužbe v pljučih lahko pomagajo pri odločitvah o hospitalizaciji in zdravljenju. Zato so tekmovalci sestavljali algoritem, ki bi iz CT-slik prsnega koša čim bolj zanesljivo napovedal obsežnost okužbe v pljučih,« so sporočili organizatorji.Tekmovanje je bilo tudi učna priložnost, saj so udeležencem strokovnjaki predstavili medicinsko ozadje problema, slikanje s CT ter statistične in računske metode, ki se trenutno uporabljajo v znanosti za klasifikacijo najrazličnejših podatkov. Na samem tekmovanju pa so v prvem krogu morali spisati algoritem, ki iz CT-slik prepozna blago in zelo obsežno okužbo s covidom.V drugem krogu so tekmovalci dobili nekoliko bolj zapleten problem na isto temo: njihov algoritem je na CT-slikah moral prepoznati blago, zmerno in zelo obsežno okužbo. V reševanju izziva je sodelovalo 15 ekip s skupno 35 tekmovalci, od tega je bilo 34 študentov z univerz v Ljubljani in Mariboru in en dijak. V drugi krog se je uvrstilo šest ekip, ki so jim razdelili nagradni sklad 1500 evrov.»Dobre rešitve tekmovalcev bodo neposredno koristile širšim raziskavam na področju analize medicinskih slik, predvsem v okviru medicinsko-fizikalnih raziskav, saj se z izzivi klasifikacije srečujemo pri vsakodnevnem raziskovalnem delu, prav tako pa tudi v klinični praksi. Tekmovanje je študentom, ki jih zanimata razvoj in aplikacija naprednih analitskih metod, zasnovanih predvsem na temelju umetne inteligence, približalo zahtevne in aktualne probleme, ki jih ponuja medicina. Hkrati je tekmovanje študentom predstavilo težavnosti, a tudi prednosti interdisciplinarnega dela.Prvo državno tekmovanje v razvoju novih analitskih metod v medicini je bilo v celoti izredno uspešno, z odlično udeležbo in zanimanjem tekmovalcev,« so ocenili organizatorji, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) in raziskovalna skupina Medicinska fizika, ki deluje v okviru Univerze v Ljubljani, Fakultete za matematiko in fiziko, Instituta Jožef Stefan, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Onkološkega inštituta. Organizatorji upajo, da bo tekmovanje postalo tradicionalno.