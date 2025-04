Alkimist računalniških fotografij

V nadaljevanju preberite:

Aleksej A. Efros, rojen leta 1975 v takrat sovjetskem Leningradu, danes je to ruski Sankt Peterburg, je od zgodnje mladosti v tesnem stiku z znanostjo. Njegov oče Aleksej L. Efros starejši je znan teoretični fizik, ki se je z družino leta 1989 izselil v ZDA, kjer je nadaljeval kariero raziskovalca in univerzitetnega profesorja v Utahu. Aleksej Efros mlajši, redni profesor na Kalifornijski univerzi v Berkeleyju, je zaslovel z revolucionarnim pristopom k računalniški grafiki in računalniškemu vidu.

Med drugim je uvedel metode kopiranja in lepljenja iz drugih slik. S sodelavci je razvil elegantne algoritme za nov, impresiven realizem pri sintetiziranju tekstur na velikih površinah na podlagi majhnih vzorcev. Kasneje je svoj pristop razširil na širša področja slik in dokazal, da dovolj velika baza podatkov skoraj vedno omogoča najdbo enakovrednih zamenjav, s katerimi se lahko odstranijo in zamenjajo deli dane slike. Na podlagi teh ugotovitev so Efros in njegovi učenci usvojili veščino rekonstrukcije oblike in površine kompleksnih predmetov iz resničnega sveta na podlagi samo ene slike, pa tudi datiranja fotografij po videzu in vsebini ter prepoznavanja značilnih lastnosti slike.

»Glavni cilj mojih raziskav je uporaba ogromnih količin neoznačenih vizualnih podatkov (unlabelled visual data) za razumevanje, modeliranje in poustvarjanje vizualnega sveta okoli nas. Raziskujem v glavnem računalniški vid, ki temelji na podatkih, in njegovo projekcijo v računalniško grafiko in računalniško fotografijo,« o svojem delu pravi Efros. »Zadnjih pet let je moj laboratorij pionirsko raziskoval na področju samonadzorovanega učenja. Zanimajo me še človeški vid, rudarjenje vizualnih podatkov, robotika in uporaba računalniškega vida v vizualnih umetnostih in humanističnih vedah. Uživam tudi v znanstvenih stavah.«