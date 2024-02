Alternative ni, prilagoditi se bomo morali svetu z umetno inteligenco

V nadaljevanju preberite:

Umetna inteligenca že spreminja delovne procese, komunikacijo in brskanje po spletu, omogoča preboje v znanosti, po drugi strani pa olajšuje ustvarjanje in širjenje lažnih novic, globokih ponaredkov. Zakonska ureditev UI, da bi preprečili zlorabe, je nujna.

O razvoju UI, njenem potencialu in nevarnostih smo govorili s prof. dr. Antoniom Krügerjem, izvršnim in znanstvenim direktorjem Nemškega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (DFKI) in znanstvenim direktorjem raziskovalnega oddelka za kognitivne asistenčne sisteme na tem centru, ki se je udeležil nedavnega nemško-slovenskega foruma o umetni inteligenci.

Med drugim je poudaril ključno vlogo izobraževanja o uporabi umetne inteligence in to, da bi morala biti regulacija področja sprejeta na svetovni ravni. Prof. dr. Antonio Krüger optimistično meni, da bi lahko z uporabo UI spisali svetlo prihodnost.