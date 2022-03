Avstrijsko-kanadsko-poljske kockice

Konstelacija petih nanosatelitov Brite je »izrazito mednarodna odprava«, so zapisali na spletni strani evropske vesoljske agencije. V projektu sodelujejo kanadske, avstrijske in poljske univerze.

Izstrelitve: 25. februarja 2013 – UniBrite in TUGsat 1 21. novembra 2013 – Lem 19. junija 2014 – Toronto in Montreal 19. avgusta 2014 – Heweliusz Masa: 6 kg Velikost: kocka s stranicami, dolgimi 20 cm Višina orbite: 613 × 738 km

Brite, kar je okrajšava za Bright-star Target Explorer, torej raziskovalca svetlih zvezd, proučuje nekatere najbolj svetle zvezde v vidnem delu spektra (rdeča in modra svetloba). Po podatkih Ese nameravajo z mrežo satelitkov nabrati fotometrične podatke 286 zvezd z magnitudo +3,5.

FOTO: Utias Space Flight Laboratory

Izstrelili so šest satelitov, in sicer avstrijska UniBrite (CanX 3A) in TUGsat 1 (Brite-Austria), kanadska Brite Toronto in Brite Montreal ter poljska Lem in Heweliusz, ki sta tudi prvi in drugi poljski znanstveni satelit oziroma drugi in tretji poljski satelit, potem ko je bil čisto prvi PW-Sat, pri čemer je šlo za tehnološko demonstracijo. Lem je bil poimenovan po pisatelju Stanisławu Lemu, ki je eden velikanov znanstvene fantastike. Satelit Heweliusz je dobil ime po poljskem astronomu Johannesu Heveliusu.

Satelit Montreal se ni pravilno odcepil od rakete.