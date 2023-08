Boeingovo plovilo za astronavte s posadko še ne bo letelo

Pred slabim desetletjem je Nasa Boeing in Spacex izbrala, da sestavita plovili za prevoz posadke, potem ko je upokojila raketoplane. Medtem ko Spacexovo kapsulo dragon pripravljajo na sedmi operativni polet, se je prvi testni polet s posadko za Boeingov starliner premaknil na prihodnje leto. Pred marcem ga zagotovo ne bo.

Boeing je testni polet, ko bi na mednarodno vesoljsko postajo (ISS) s starlinerjem odpotovala astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams, načrtoval sredi julija, vendar so v začetku junija sporočili, da so izstrelitev zamaknili za nedoločen čas, saj so odkrili težave s padali. Takrat so še upali, da bi lahko kapsula vseeno poletela še letos jeseni, v začetku tega tedna pa so sporočili, da ne bo šlo. »Na podlagi trenutnih načrtov pričakujemo, da bo plovilo pripravljeno v začetku marca prihodnje leto,« je pojasnil Mark Nappi, podpredsednik programa Starliner pri Boeingu. V isti sapi je dodal, da bodo do takrat plovilo pripravili šele za tehnični prevzem, okvirni datum izstrelitve nikakor še ni znan. Ta bo odvisen tudi od dostopnosti rakete atlas V podjetja United Launch Alliance (ULA) in Nasinega načrta izstrelitev plovil, namenjenih proti ISS.

»Vem, da bi si vsi želeli vedeti datum izstrelitve. Plovilo bo pripravljeno do marca. Marec je ponavadi mesec, ko Rusi menjajo svojo posadko in sojuze. Potem moramo upoštevati še tovorne polete. Boeing mora sodelovati tudi z ULA. Šele potem bomo lahko določili datum,« je pojasnil Steve Stich, vodja pri Nasinem komercialnem programu. Če bi bil testni polet marca ali aprila in se ne bi pokazala nobena dodatna težava, bi lahko starliner za operativne polete certificirali do konca prihodnjega leta. Nasa nato načrtuje, da bi vsako leto do konca desetletja, ko se pričakuje tudi konec za ISS, izstrelila po en starliner in en dragon. »Naš načrt je vseskozi bil, da bi imeli dva različna sistema za prevoz posadke. Trdo delamo za uresničitev tega cilja,« je dejal Stich.

Če bi bil testni polet marca ali aprila, bi lahko starliner za operativne polete certificirali do konca prihodnjega leta. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Boeing ima pri razvoju starlinerja velike težave in tudi velike izgube. Nasa je leta 2014 Boeingu podelila 4,2 milijarde dolarjev, Spacexu pa 2,6 milijarde za razvoj kapsul. Podjetje Elona Muska Spacex je testni polet dragona s posadko izpeljalo maja 2020, čez dva tedna načrtujejo sedmi operativni polet – crew 7, ko bodo na postajo prepeljali štiri astronavte: Nasino astronavtko Jasmin Moghbeli, Esinega astronavta Andreasa Mogensena, Jaxinega astronavta Satošija Furukavo in Roskozmosovega kozmonavta Konstantina Borisova. Izstrelitev na nosilni raketi falcon 9 je predvidena za petek, 25. avgusta.

Obe podjetji sta se pri razvijanju plovil spopadali s številnimi (nepredvidenimi) težavami, vendar se je pri starlinerju bistveno bolj zatikalo. Kljub vsem križem in težavam pri Boeingu nad starlinerjem seveda niso obupali. Vloženega je bilo enostavno preveč. »Nobenih razlogov ni, da bi spremenili načrte. Kupili smo strojno opremo za šest poletov po testnem in za zdaj vse to še velja,« je povedal Nappi.

Menjave izolirnega traku

Pri prvem testnem poletu starlinerja v orbito, ko bi se moral pripojiti na ISS, decembra 2019, se je zapletlo zaradi programske napake in plovilo se je utirilo v prenizko orbito, da bi doseglo postajo. Tak testni polet so maja lani ponovili uspešneje in starliner so prvič za nekaj tednov parkirali na postajo. Analize večjih težav niso kazale, tako so najprej polet s posadko načrtovali že decembra 2022, pa potem februarja letos, nato se je izstrelitev vse bolj odmikala in kazalo je, da bodo to poletje vendarle izpeljali težko pričakovani polet. A ko so na krovu ljudje, napak ne sme biti. Boeing in Nasa pa sta odkrila dve veliki težavi, s padali in protipožarnim izolirnim trakom v plovilu. Boeing je izstrelitev preklical, tudi Nasa je sporočila, da bodo opravili svoje, neodvisne preiskave.

Pomanjkljivosti pri padalih niso tako zelo velike, vendar dovolj velike, da bodo morali znova opraviti nekaj testov. FOTO: Bill Ingalls/Nasa/AFP

Inženirji so odkrili, da vmesni členi na trakovih, ki povezujejo tri glavna padala, niso tako trdni, kot bi si želeli, izolirni trak, s katerim so ovili številne žice v plovilu, pa naj ne bi bil tako ognjevaren. Tam, kjer trak lahko enostavno zamenjajo, ga že trgajo in menjajo, bolj problematično je tam, kjer so žice skrite, tako bodo morali dodati nove zaščitne obloge.

Pri Boeingu so modificirali šibke člene pri padalih in zdaj pri izdelovalcu padal Airborne iz izboljšanega materiala že izdelujejo nove. »Prva testiranja posodobljenih padal pričakujemo novembra,« je dejal Nappi, kar pa se seveda znova lahko spremeni in zamakne, vendar je prepričan, da bo pot do cilja bolj ali manj ravna. Poznavalci opominjajo, da lahko testiranja padal trajajo lep čas, Spacex je menjal svoj sistem padal in so morali ponoviti vse serije preskusov – to je več spustov z različnih višin, kar je trajalo skoraj eno leto. Steve Stich je pojasnil, da so bile spremembe pri Spacexovem sistemu padal bistveno večje, Boeingove spremembe členov pa so preproste in ne bo potrebnih toliko preizkušanj. »Mislim, da bi lahko bil dovolj en test, glede na to, da je bilo vse že preizkušeno in so spremembe minimalne, sploh v primerjavi s tem, kar smo imeli pri dragonu, kjer se je pravzaprav spremenilo celotno padalo,« je dejal. Stich je še pojasnil, da morajo pri Boeingu poleg odprave tehničnih težav prestati še tri neodvisne preiskave, med drugim Nasa intervjuja vse glavne vpletene pri razvoju.