Če ne bi bilo ostre zime, Trump ne bi bil predsednik

V nadaljevanju preberite:

Chantal Camenisch, okoljska zgodovinarka z univerze v Bernu, ki raziskuje vplive podnebja na civilizacije v Evropi, je proučevala dokumente iz zgodovinskih arhivov v današnji Belgiji, na Nizozemskem, v Luksemburgu in severni Franciji in bila pri tem posebej pozorna na nenavadne podnebne dogodke neposredno po letu 1430. V tistih letih je bilo v nekaterih delih Evrope veliko hladneje kot običajno. Na Škotskem je bilo v zimah leta 1432 in 1433 tako mrzlo, da je zmrzovalo vino, saj je v dokumentih zapisano, da so ga morali takratni prebivalci odtajevati, da so ga lahko pili.



Življenje v takšnih razmerah je za sabo potegnilo velike družbene spremembe in odklone. Po Evropi so za krizo krivili manjšine, pobijali Jude, Rome, čarovnice ... Nekatera mesta, na primer London, Köln, Strasbourg in Basel, so se odzvala bolj konstruktivno, v teh mestih so zgradili velika skladišča žita, da bi bili bolj odporni proti prihodnjim krizam v oskrbi s hrano.