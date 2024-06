Četrta testna izstrelitev največje rakete na svetu

Spacex danes načrtuje novo izstrelitev rakete starship. Največja in najmočnejša raketa na svetu bo po načrtih poletela po 14. uri po srednjeevropskem času z izstrelišča Starbase na jugu Teksasa.

Starship je visok več kot sto metrov. FOTO: Chandan Khanna/AFP

To bo četrti testni polet 122 metrov visoke rakete, ki je sestavljena iz pogonske stopnje super heavy in zgornje stopnje starship ali krajše ship. Prvič je sestavljena raketa, potem ko so bolj ali manj uspešno opravili več poskusnih izstrelitev posameznih stopenj, poletela aprila lani. Polet je trajal vsega štiri minute, nato je sledila (spektakularna) eksplozija, novembra lani je šlo že bolje, saj je raketa letela osem minut, marca letos pa je celoten polet trajal 50 minut, obe stopnji sta se sicer na koncu razleteli. Spacex ima za razliko od drugih vesoljskih podjetij drugačno strategijo razvoja raket – medtem ko večina dodeluje novo raketo več let in nato, ko so prepričani, da je vse pripravljeno, poskusijo z izstrelitvijo. Pri podjetjupa že od začetka sledijo metodi poskušanja, ne glede na izid. Če raketa doživi »hitri nenačrtovani razpad«, tega ne vidijo kot neuspeh, ampak kot vrsto informacij za izboljšave.

Starshipov tretji testni polet marca letos je med drugim vključeval prvi ponovni vstop rakete v atmosfero, nato je sicer raketa strmoglavila, prvič so odprli in zaprli tovorna vrata rakete v tirnici, demonstrirali so tudi prenos goriva v orbiti, so navedli na spletni strani podjetja. Prenos goriva iz rakete v raketo je zelo pomemben vidik razvoja prihodnjih raket, saj bi to omogočalo daljša potovanja. Starship je del Nasinih načrtov, da v programu Artemis ljudje znova stopijo na površje Lune, prilagojena različica zgornje stopnje naj bi namreč prestavljala pristajalni modul. Nasa načrtuje prvi pristanek na Luni v programu Artemis za september 2026, vendar bi se časovnica lahko še močno zamaknila.

Pri Spacexu so dodali, da bodo v današnjem poskusu poskušali doseči tirnico, nato pa z obema stopnjama pristati. Pri tretji izstrelitvi sta se obe stopnji razleteli pred pristankom. Za zdaj še ne bo šlo za pristajanje na trdnih tleh, izvesti želijo mehak pristanek v Mehiškem zalivu s pogonsko stopnjo ter nadzorovan vstop v atmosfero in padec v Indijski ocean za ship. »Da bi to dosegli, je bilo opravljenih več nadgradenj programske in strojne opreme za povečanje splošne zanesljivosti. Poleg tega so bile uvedene tudi operativne spremembe, super heavy bo odvrgel del, uporabljen pri vroči ločitvi, ob povratku, da se bo zmanjšala masa plovila,« so zapisali. Stopnji se namreč ločita na način, da se motorji druge stopnje vključijo, še preden sta stopnji popolnoma ločeni (t. i. hot staging).

Raketa bo v prihodnosti v celoti večkrat uporabna. Z njo Musk želi osvojiti Mars, še prej Luno.